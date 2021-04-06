В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за повторное вождение в нетрезвом виде

Согласно действующей редакции уголовного кодекса, за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок от одного года до двух лет. Предложенный законопроект подразумевает внесение поправок в ст. 264.1 УК РФ — штраф от 300 до 500 тыс. рублей с лишением права заниматься определённой деятельностью на срок до шести лет.

По мнению авторов законопроекта, реализация инициативы «позволит повысить результативность противодействия повторному управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, привести в соответствие степень общественной опасности рассматриваемых преступлений и наказания за их совершение».