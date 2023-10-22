В гости к сербским братушкам

Путешествовать по Сербии — одно удовольствие.

Туда, где нет тебя

Рассмотреть Сербию в качестве места для отпуска мою семью заставила в первую очередь геополитическая обстановка. Да, не хотелось пересекаться с отдыхающими из Незалежной, а любимые курорты у них те же, что и у большинства россиян. Платить от трёхсот до четырёхсот тысяч рублей на двоих за перелёт по популярным направлениям тоже показалось весьма накладно, да и цены в некогда вполне бюджетных в плане проживания и питания странах нынче не радуют. В общем, идеальной со всех сторон оказалась Сербия.

В итоге мы ощутили балканский, а в некоторых городах даже вполне европейский колорит, получили достойный сервис, а на еду и аренду жилья потратили намного меньше, чем в Сочи. Но обо всём по порядку.

Голливудские штампы

При упоминании о поездке в Сербию у многих моих знакомых начинал дёргаться глаз. Одни осторожно отмечали напряжённую обстановку на границе, другие говорили о бомбёжках и полной разрухе, а третьи вспоминали фильм с Вином Дизелем «Вавилон нашей эры». Для тех, кто не смотрел: главный герой с говорящей татуировкой «СЛОН» на костяшках пальцев идёт по центральной улице разрушенного Белграда, где бородатые мужички в замызганных толстовках цвета хаки торгуют оружием, и покупает за шесть патронов от калаша разделанную кошку на ужин…

Как и в случае с Россией для большинства европейцев, всё, что мы знаем о Сербии, в основном почерпнуто из ширпотребных киношек, склёпанных в Голливуде и далёких от реальности. Сербия — цивилизованная благоустроенная страна, где очень любят отдыхать европейцы, так как цены на всё ощутимо ниже, чем на родине. За месяц пребывания здесь я заметил автомобили с номерами абсолютно всех стран Евросоюза.

Под крылом самолёта

Первое, чему радуешься, собираясь в Сербию, — виза не нужна. Несмотря на санкционный пакет с пакетами, для поездки понадобится только загранпаспорт. Захотите провести в этой гостеприимной стране свыше 30 дней, продлите пребывание с помощью визарана — смотаетесь на денёк в Боснию или Македонию, куда также не требуются визы.

Улететь в Белград можно из Москвы или Сочи. Рейс из города–курорта — прямой, без дозаправок, продолжительность — около трёх часов. При этом стоимость билета в два раза ниже, чем из столицы. Из Сочи мы и стартанули, а пообщавшись с попутчиками, выяснили, что для тех, кто летает в Сербию регулярно или «транзитит» через неё дальше в Евросоюз, это давно накатанный маршрут.

Важный момент: покупать билеты на самолёт стоит месяцев за пять до вылета, тогда стоимость их будет раза в два ниже. Так, билет в одну сторону на одного изначально стоил 25 тысяч рублей, а за месяц до вылета — уже все сорок.

Мой вам совет: надумаете отдохнуть в Сочи, вспомните о рейсе в Сербию — наплескавшись в Чёрном море, слетайте на Балканы!

Мани, мани, лавэ в кармане

Основная проблема, с которой сталкиваются сегодня россияне за границей, — доступ к собственным счетам. Картой «Мир» расплачиваться–то можно не везде. Если у вас есть казахская или турецкая Visa, то проблем не возникнет. Я пошёл по стопам родителей — поменял рубли на евро, причём в аэропорту непосредственно перед вылетом — там, как ни странно, оказался самый выгодный курс. С нашей валютой в Сербию ехать нецелесообразно — на динары рубли не обменять.

Сколько денег брать, зависит от того, насколько хорошо вы хотите отдохнуть. Мы, например, на двоих потратили 2400 евро, и сюда вошли все расходы — от оплаты проживания в отеле и питания до развлечений и покупки сувениров. По текущему курсу вышло 130 тысяч рублей на человека. По–моему, вполне бюджетно.

Житьё–бытьё

Найти хороший недорогой отель или дешёвую комнату в любом городе Сербии не составляет труда. Мы неустанно колесили по всей стране, объехав её вдоль и поперёк на перекладных от автобусов до поездов, и потому бронировали отели каждые 4–5 дней. Могу заявить авторитетно: проблем с жильём нет. Хотите перестраховаться, заранее оплатив проживание, по крайней мере на первое время, можете воспользоваться сервисом «Яндекс–путешествия». Плюс в том, что можно расплатиться картой «Мир». Минусы — на сервисе представлено всего три города: Белград, Нови–Сад и Ниш, и только отели от четырёх звёзд, да ещё и по завышенной цене по сравнению с тем же Booking.

Да, Booking уходил из России, но, побродив немного по Европе с пустыми карманами и подсчитав убытки от потери российских клиентов, вернулся. Бронировать места на этом сервисе за границей без кредитки вполне реально. Для этого нужно искать жильё, сделав отметки: «Предоплата не требуется», «Оплачиваете при заселении», «Номер карты не требуется». Желательно сразу после подтверждения бронирования указать через сервис примерное время заселения, тогда владельцы отеля будут знать, когда вас ждать, и не снимут бронь.

Делюсь лайфхаком, который поможет вам сэкономить. Накануне поездки в новый город изучите на Booking доступные отели, выберите понравившийся. Прибыв на место, проверьте доступность номера, если он всё ещё свободен, отправляйтесь в отель и справьтесь о свободных номерах. Так вам не придётся платить сервису проценты — выгодно и вам, и владельцу. А ещё рекомендую: прежде чем оплачивать проживание и заселяться, попросите показать номер, ведь в реальности он может отличаться от изображения на фото.

Бронируя жильё через интернет, можно наткнуться на мошенников. Но если иметь голову на плечах, то проблем не возникнет. Приведу личный пример. Выбрав номер на сервисе, получил сообщение от владельца отеля с требованием перевести ему 25% от стоимости бронирования на указанную в сообщении банковскую карту. И это сразу вызвало подозрение, ведь деньги будут проходить не через сервис… Решив, что такие условия мне не подходят, я попытался отменить бронь, но тут же всплыло угрожающее сообщение: мол, тогда с вас будет списана вся сумма. Вдоволь насмеявшись и представив, как сервис пытается узнать у Сбербанка номер моей карты «Мир», я со спокойной душой нажал кнопку «ОК», после чего в причинах отмены описал ситуацию. На следующий день все предложения от данного продавца были удалены с сервиса.

Самое место

Опасения столкнуться с негативом по национальному признаку, и зачастую обоснованные, многих россиян сегодня останавливают от поездки за границу. Но Сербия в этом плане — приятное исключение. Несмотря на громкие заявления Александра Вучича о признании целостности Украины и вопли оппозиции о том, что Сербия должна присоединиться к санкциям, обычные люди в большинстве своём к русским относятся благожелательно. А некоторые, увидев российский флаг на футболке, даже объятия раскрывают. Наверняка есть и те, кто не поддерживает Россию, но они молчат. Что касается украинских беженцев, в Сербии их практически нет — эта страна не предоставляет бесплатное жильё и халявные выплаты. А если кто из Незалежной здесь и оказывается, предпочитает помалкивать, ввиду явных пророссийских настроений. Баннеры с рекламой «Газпрома» висят почти в каждом городе, а купить футболку или кружку с портретом Путина или надписью на английском «Я люблю Россию» можно практически в каждом сувенирном киоске. «Дядю Вову» в Сербии любят и ценят, да и сам «Грустный Саша», как метко прозвала президента Вучича моя супруга, идёт на громкие заявления против РФ только после жёстких нападок со стороны Евросоюза. Например, в местных телевизионных передачах на тему политики только ленивый не плюнул на ботинки лидеру Сербии после его заявления о целостности Украины, справедливо отметив: «А где ответное признание целостности Сербии?» В общем, русскоговорящим в Сербии — самое место.

Моя твоя понимать

Знание английского в Сербии желательно, но не обязательно. Например, в столице и городах в центре страны удобнее общаться на английском, хотя в том же Белграде есть рестораны с меню на русском языке. В западных районах, ближе к Боснии, можно вообще говорить на русском — некоторые жители этих мест изучали наш язык ещё в школе, также здесь немало тех, кто ездил или ездит в Россию на заработки или работает на местных предприятиях «Газпрома» вместе с нашими специалистами и более–менее знает язык. Двигаясь же на восток, придётся говорить на сербском. Но пусть вас это не пугает. Дело в том, что язык этой страны больше всего напоминает старославянский. У сербов огромное количество слов, схожих с нашими, а если вы хоть немного знаете белорусский, то понимать будете процентов 75 от того, что говорит вам серб, и этого более чем достаточно, чтобы уловить общий смысл и решить практически любой вопрос. Когда нам попадался серб, не знающий английского, мы просто несколько раз произносили ключевые слова на русском, перебирая синонимы, и в 95% случаев одно из них оказывалось идентичным сербскому.

Тонкости перевода

Благодаря тому что в Сербии используют сразу два алфавита — латинский и кириллицу, можно наткнуться на весьма забавные надписи на русском: ресторан с названием «Боли живот» или минеральная вода «Князь Милош — наш понос». Последнее слово переводится как «гордость», а не то, что вы подумали. Растяжка с такой надписью на центральной улице заметно поднимает настроение. Больше всего мне понравился баннер на здании столичного театра — «Народное позорище». Последнее слово как раз и переводится как «театр».

Впрочем, путаница в значениях слов может сыграть и злую шутку. Так, ни в коем случае в Сербии нельзя произносить такие безобидные, на наш взгляд, слова, как курица, спички и китаец. В сербском языке они являются очень грубыми обозначениями детородных органов. Наверняка сербов, летающих нашими авиакомпаниями, веселит, когда стюардесса, мило улыбаясь, произносит коронную фразу: «Вам курицу или рыбу?» Так что постарайтесь не произносить эти слова в приличном сербском обществе.

Не хлебом единым

Побывать в Сербии стоит и ради национальной кухни. Зиждется местная кулинария на трёх китах: мясе, мясе и ещё раз мясе. Причём даже в самой простенькой уличной кафешке готовят его исключительно на углях. Главное сербское блюдо, которое обязательно будет везде, где подают национальные блюда, — плескавица. По названию можно предположить, что это какой–то суп или похлёбка, на самом же деле это такая гигантская котлета размером с полтарелки, а то и больше, поджаренная на углях. В хороших ресторанах её подают с разными гарнирами и соусами, в уличных кафе заворачивают в лаваш и добавляют какой–нибудь топпинг. Одно неизменно — свежайшее мясо. Если честно, в дешёвых забегаловках мне это блюдо показалось гораздо вкуснее, чем в дорогих ресторанах. Особое удовольствие — заказать гурманску плескавицу. Это котлета, внутри которой сыр, ветчина, бекон и бог знает что ещё. Этакий пирожок с мясом наоборот.

Какие ещё блюда стоит обязательно продегустировать в Сербии? Безусловно, печенье, но не то, которое подают к чаю. У сербов так называется жареный целиком на вертеле молочный поросёнок или ягнёнок. В этой стране можно смело пробовать любое мясное блюдо, даже обычный гуляш здесь готовят так, что ешь и плачешь от счастья и зависти к местным, благодарный за щедрость рестораторам, так как в основном порции огромнейшие. Исключение составляют очень дорогие заведения, пытающиеся изобразить высокую кухню с местным колоритом. На мой взгляд, это тот случай, когда из хороших продуктов (свежего мяса и вкусных соусов) получается что–то несуразное, да и порция — как для Дюймовочки.

Любители овощей наверняка будут в восторге от шопского салата — это помидоры с огурцами, иногда болгарским перцем, приправленные маслом и сыром. Я, изголодавшийся в Норильске по свежим овощам, ел это простое, но очень вкусное блюдо, с огромным удовольствием.

Отправляясь в кафе, имейте в виду, что Сербия — очень курящая страна и «табачить» там можно практически везде, не только в уличных кафе, но и в помещениях. Найти заведения с залом для некурящих можно только в столице, да и здесь их единицы. Ещё один момент: столики в кафе и ресторанах расположены в европейском стиле, то есть вплотную друг к другу, но ваше требование к соседям «не дымить на вас» будет незаконным.

Кофеиновые слёзы, чайная тоска

Сербы очень любят выпечку и торты, пекарен там огромное количество в любом городе. А вот двух очень важных вещей, которые по–хорошему должны к плюшкам прилагаться, в Сербии вам точно не будет хватать — это большой чашки кофе по утрам и нормального чая. Дело в том, что во всех без исключения кафе и ресторанах кофе подаётся в двух вариантах: по–сербски (по–турецки) и по–европейски. В обоих случаях это до неприличия микроскопические чашечки, разница лишь в том, что в первом случае его варят в турке и подают со стаканом воды, а во втором — готовят в кофемашине. Найти чашку кофе объёмом хотя бы 0,33 л, не говоря уж про 0,5, который у нас продаётся на каждом углу, в Сербии — сложный квест. Ещё хуже дело обстоит с чаем: его либо вообще нет в меню, либо это обычный чай в пакетиках. Найти местечко, где подадут вкусный напиток в пузатом чайничке, проблематично.

Пицца и попкорн

Несмотря на то, что сербская кухня богата и вкусна, сами сербы просто обожают итальянскую кухню. Так что не удивляйтесь обилию пиццерий и ресторанов, где подают пасту и ризотто. Оно и понятно, гуляш или плескавицу среднестатистический серб может поесть и дома, а посидеть в ресторанчике — это другое. Любовь к итальянской кухне у сербов, видимо, со времён Римской империи, окраиной которой Сербия и являлась.

Ещё одна уникальная и для меня удивительная особенность кулинарных пристрастий сербов — любовь к попкорну, самому обыкновенному, который у нас продаётся в кинотеатрах. В Сербии же он продаётся в пешеходных зонах в специальных киосках, и едят его с большим удовольствием и мал и стар. Так, я наблюдал в кафешке, как накаченный мужичок заедал попкорном пиво. А ещё видел старушку лет 80–ти, медленно бредущую по пешеходной улице и медитативно закидывающую в рот попкорн горстями. В общем, этот продукт у сербов — как у нас семечки.

Пейте смело

Доступность питьевой воды — крайне важный аспект путешествия. Сербия в этом плане идеальна — там не только можно пить воду из–под крана и от этого ничего не будет (проверено на себе), но и в любом общественном месте обязательно есть фонтанчик с питьевой водой. Нет такого парка, сквера или прогулочной улицы, где не был бы установлен хотя бы один такой фонтанчик. Причём воду набрать можно в любом количестве. Подобный подход вызывает восхищение, особенно если вспомнить полулитровую бутылочку воды стоимостью в 350 рублей на набережной Санкт–Петербурга. Интересно, хоть один серб или управляющая компания поинтересовались: «За чей счёт банкет?» Вряд ли. Живут и радуются.

Чуть погодя

Чем заняться в Сербии, куда съездить и что посмотреть, мы расскажем в следующем номере. Страна эта хоть и невелика, но интересных мест очень много. Здесь города непохожи друг на друга, причём встречаются шедевры архитектуры. Отдых разнообразен: от пляжного, хоть и без моря, до экстремальных горных прогулок. Есть возможность побывать на культурных мероприятиях европейского уровня.

Фото Людмилы Кожевниковой