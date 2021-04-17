В гости к тундровикам

Его авторы, медиахудожник Анна Толкачёва и куратор, медиапродюсер Андрей Носов, давно интересуются культурой коренных народов Таймыра. В период с 2018 по 2020 год они сняли VR–фильм «Хореку. Истории Тухардской тундры», который был показан в Музее Норильска.

Их новый проект «Ненецкий словарь кочевника» был поддержан благотворительной программой «Мир новых возможностей» — на его реализацию выделено почти полтора миллиона рублей. Авторы планируют работать над проектом в течение года и совершить как минимум две экспедиции в тундру: весной и летом 2021 года. Первая экспедиция будет проведена в стойбище «Тыяха» во второй половине апреля. Партнёры проекта: Музей Норильска, Таймырский дом народного творчества. Технологическую поддержку окажет центр дополнительного образования «IT–Куб».

Как пояснил Андрей Носов, «Ненецкий словарь кочевника» — это интерактивная VR–инсталляция, которая расскажет людям о быте и культуре современных ненцев–кочевников. Посмотреть фильм можно с помощью VR–шлема, благодаря которому зритель погружается в виртуальную реальность, состоящую из видеопанорам, снятых в кочевье ненцев. При взаимодействии зрителя с предметами и персонажами в VR воспроизводится видео. Визуальный контент дополняется аудио, когда звучит фраза или слово на ненецком, и даётся текстовый перевод на русский.

Анна Толкачёва считает, что погружение в быт коренных народов Таймыра с помощью виртуальной реальности позволяет наиболее полно продемонстрировать особенности жизни малых народностей.

– Интерактивность делает знакомство с материалом более интересным, вовлекая зрителя во взаимодействие с окружающими его объектами, — говорит Анна. — Использование VR в изучении редких языков и культур — инновация, которая делает этот процесс продуктивным и увлекательным. Мы надеемся, что благодаря этому проекту жители Норильска и Дудинки получат возможность познакомиться с ненецким языком и образом жизни оленеводов в иммерсивной форме. А также он позволит популяризировать ненецкий язык и, возможно, кого–то подтолкнёт к его изучению.