В Гражданский процессуальный кодекс РФ внесены поправки, упрощающие процедуру усыновления детей-сирот для кочевников

Соблюдение прав кочевников по усыновлению детей-сирот из числа коренных малочисленных народов затруднено в связи с реформой местного самоуправления. Проект федерального закона, касающийся обеспечения этих прав, был рассмотрен на заседании Совета Госдумы РФ, где было принято решение включить инициативу в программу работы нижней палаты парламента в весеннюю сессию. Отзывы, замечания и предложения к предлагаемым изменениям должны поступить в Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству не позднее 18 февраля 2021 года.

Реализация прав коренных малочисленных народов Севера находится в числе важнейших приоритетов государственной политики, а законодательная деятельность в этом направлении носит поступательный характер. Важные решения приняты для совершенствования системы государственных гарантий при усыновлении детей кочевым населением, а также в сфере образования с учётом национальных особенностей.