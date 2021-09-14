В Хатанге появились сертифицированные гиды и экскурсоводы

В течение трёх дней будущие гиды знакомились с законодательными нормами и стандартами туристско-экскурсионного обслуживания РФ, им рассказали о мерах обеспечения качества и безопасности на маршрутах, о разработке гостевого экскурсионного маршрута, отработке компетенций экскурсоводов на пешеходном гостевом маршруте и комбинированной автобусно-пешеходной экскурсии. Лекции проводили эксперт технического комитета по стандартизации при Ростуризме Людмила Сафонова и специалист по развитию туризма АРН Игорь Бердюгин.

Хатанга - второе по популярности направление туркластера «Арктический» после Норильска, Дудинки и плато Путорана. Восточный Таймыр уже сейчас готов предложить различные виды туризма: исторический, этнический и экологический. Благодаря комплексному подходу в Хатангском районе началось обновление инфраструктуры. Готовится к сдаче новое здание аэровокзала, продолжается реконструкция гостиницы, в которой откроется визит-центр. В планах Российского географического общества - вернуть в Хатангу стартовую площадку экспедиции дрейфующего ледового лагеря «Барнео».

Впервые обучение для гидов и экскурсоводов туристско-рекреационного кластера «Арктический» прошло в Норильске и Дудинке в ноябре 2019 года. Соответствующие сертификаты тогда получили 38 представителей туриндустрии.

«Крайне важно, что внедрение стандартов качества предоставления туристических услуг на территории туркластера «Арктический» расширяет географию, - говорит заместитель директора АРН по развитию туризма Анастасия Король. - Появление сертифицированных экскурсоводов в Хатанге крайне полезно для развития туризма. Уже сейчас более 500 туристов посещают эту территорию ежегодно, а значит, нам необходимо повышать качество услуг».