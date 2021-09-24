В Храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской снимут видеоэкскурсии в рамках проекта «Православный дух Арктики»

Одна из его основных задач - расширение информационного поля как для путешественников, так и для жителей города с помощью создания ознакомительного контента.

- Мы планируем снять цикл видеоэкскурсий, повествующих о семи храмах Арктики: Талнахском, двух храмах Норильска, музее православия; будем снимать в Туруханске, в Хатанге, на Диксоне и в Дудинке. Помимо этого, запланирован монтаж общей обзорной VR-экскурсии - пользователи смогут одновременно посетить несколько мест. Мы расскажем о Святителе Николае, православных долганах, об истории православия на Таймыре. Мы покажем людей, стоявших у истоков Норильска, об их силе духа, о том, как вера помогала им выживать и осваивать территорию в столь тяжёлых условиях. Помимо этого, будут изданы путеводитель «Православный Норильск», открытки «Православный дух Арктики» и буклет «В память вечную будет праведник».

Весь видеоконтент будет размещен в бесплатном доступе на YouTube-канале Центра развития туризма. А 14 января 2022 года в кинотеатре «Родина» пройдёт масштабная акция «Православный дух Арктики», на ней подведут итоги проекта.