В III квартале 2023 года сотрудники Банка России выявили в Красноярском крае 20 чёрных кредиторов

«В третьем квартале эксперты выявили в регионе наибольшее количество чёрных кредиторов за текущий год. Жителям края нужно быть внимательными, чтобы не стать «клиентами» нелегальной компании. В противном случае люди рискуют столкнуться с варварскими условиями займов, а возврат просроченной задолженности может обернуться финансовыми или даже имущественными потерями», — комментирует управляющий отделением Банка России по Красноярскому краю Сергей Журавлёв.

Он также напомнил, что проверить легальность финансовой организации достаточно просто и сделать это надо до подписания договора займа. В специальном разделе на сайте Банка России есть реестры компаний, оказывающих финансовые услуги законно, и предупредительный список организаций, в деятельности которых выявлены признаки нелегальных участников финансового рынка.