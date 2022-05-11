В июне россиян снова ждут длинные выходные

Согласно производственному календарю, в связи с празднованием Дня России, 12 июня, россияне будут отдыхать с 11 по 13 июня.

День России в этом году выпадает на воскресенье, потому в Министерстве труда приняли решение продлить выходные. А следующая за ними рабочая неделя будет четырёхдневной.

Последние в этом году длинные выходные — с 4 по 6 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.