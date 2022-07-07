В июне в районах Норильска зафиксирован рост числа пожаров на 64%

За первый месяц лета зарегистрировано 39 очагов возгорания, в прошлом году за аналогичный период их было 14. Основными причинами пожаров были короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем, неисправность узлов и механизмов транспортных средств, неосторожность при курении.

При тушении огня сотрудники МЧС спасли 86 человек, 16 из которых - дети. Николай Егоров подчеркнул, что растёт прежде всего число возгораний сухой травы. Основная причина - человеческий фактор. Исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности МЧС также напомнил, что на территории введён особый противопожарный режим. Разводить костры в тундровой зоне строго запрещено. Нарушителям грозят штрафы, размер которых в этом году существенно увеличен. Для простых граждан они составляют 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц - 30-60 тысяч рублей, предпринимателям придётся заплатить 60-80 тысяч, а юридическим лицам – 600-800 тысяч рублей.

Начальник управления ГО и ЧС Игорь Большаков сообщил, что для предотвращения пожароопасных ситуаций работает патрульно-контрольная группа. В её состав вошли представители отдела надзорной деятельности, пожарного спасательного отряда, Норильского ОМВД и администрации Норильска. Группа провела порядка 220 бесед и распространила более 190 памяток. Кроме того, для обеспечения пожарной безопасности лыжной базы «Оль-Гуль» там были установлены ёмкости с водой общим объёмом более 6 тысяч кубов.

«Хочу отметить, что нами пресечены 47 попыток разведения костров, - доложил Игорь Большаков. - Граждане адекватно относятся к нашим замечаниям и незамедлительно тушат костры».

Глава Норильска Дмитрий Карасев подчеркнул, что ситуацию с ландшафтными пожарами нужно держать на особом контроле, и выразил надежду, что норильчане с пониманием отнесутся к предупреждениям пожарных: «Тундровые пожары затруднены тем, что к ним сложно подобраться. Тундра горит из-за сухой травы, жаркой погоды. Понятно, что в тёплые дни хочется отправиться на природу, пожарить шашлыки. Но здесь важно помнить, что любое такое событие может перерасти в большой пожар, чего допускать нельзя».