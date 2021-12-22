В информцентре «Норильские новости» прошла экскурсия для учеников Норильской детской музыкальной школы

Ребятам показали студию телеканала Норильск ТВ, познакомили с работой главного редактора телевидения, режиссёров, видеооператоров, режиссёров монтажа, корреспондентов – словом, всех, кто ежедневно делает работу телеканала. Ребята смогли увидеть, как происходит «магия» создания телевизионных программ, задать интересующие их вопросы.

Затем экскурсантов ждали в редакции старейшей городской газеты «Заполярная Правда», где им рассказали о том, кто и как делает газету: дети прошли от рабочих мест журналистов и дизайнеров, где рождаются статьи и верстается газета, до типографии, где её печатают. Ребята из уст профессионалов узнали, какие знания и навыки необходимо развивать для того, чтобы стать журналистом.

По мнению главного редактора «Заполярки» Владимира Шиловского, экскурсия ребятам понравилась:

- У них загорелись глаза. Они попробовали себя в роли журналистов и ведущих. Я надеюсь, этот визит стал для них интересным и познавательным. В будущем им придётся выбирать профессиональный путь: возможно, кто-то хочет быть журналистом или заниматься видеомонтажом. Сегодня они получили дополнительную мотивацию к освоению этих специальностей и узнали, в каких направлениях нужно работать над собой, чтобы эти профессии стали их любимыми.

Руководство информационного центра «Норильские новости» после этой встречи рассмотрит возможность создания профессионального проекта с привлечением молодёжи.