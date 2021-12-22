МАУ ИЦ «Норильские новости»

В информцентре «Норильские новости» прошла экскурсия для учеников Норильской детской музыкальной школы

В информцентре «Норильские новости» прошла экскурсия для учеников Норильской детской музыкальной школы

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В информцентре «Норильские новости» прошла экскурсия для учеников Норильской детской музыкальной школы

В информцентре «Норильские новости» прошла экскурсия для учеников Норильской детской музыкальной школыВ информцентре «Норильские новости» прошла экскурсия для учеников Норильской детской музыкальной школыВ информцентре «Норильские новости» прошла экскурсия для учеников Норильской детской музыкальной школыВ информцентре «Норильские новости» прошла экскурсия для учеников Норильской детской музыкальной школыВ информцентре «Норильские новости» прошла экскурсия для учеников Норильской детской музыкальной школыВ информцентре «Норильские новости» прошла экскурсия для учеников Норильской детской музыкальной школы

Ребятам показали студию телеканала Норильск ТВ, познакомили с работой главного редактора телевидения, режиссёров, видеооператоров, режиссёров монтажа, корреспондентов – словом, всех, кто ежедневно делает работу телеканала. Ребята смогли увидеть, как происходит «магия» создания телевизионных программ, задать интересующие их вопросы.

Затем экскурсантов ждали в редакции старейшей городской газеты «Заполярная Правда», где им рассказали о том, кто и как делает газету: дети прошли от рабочих мест журналистов и дизайнеров, где рождаются статьи и верстается газета, до типографии, где её печатают. Ребята из уст профессионалов узнали, какие знания и навыки необходимо развивать для того, чтобы стать журналистом.

По мнению главного редактора «Заполярки» Владимира Шиловского, экскурсия ребятам понравилась:

- У них загорелись глаза. Они попробовали себя в роли журналистов и ведущих. Я надеюсь, этот визит стал для них интересным и познавательным. В будущем им придётся выбирать профессиональный путь: возможно, кто-то хочет быть журналистом или заниматься видеомонтажом. Сегодня они получили дополнительную мотивацию к освоению этих специальностей и узнали, в каких направлениях нужно работать над собой, чтобы эти профессии стали их любимыми.

Руководство информационного центра «Норильские новости» после этой встречи рассмотрит возможность создания профессионального проекта с привлечением молодёжи.

Фото Владимир Макушкин
22 декабря в 15:30 420
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