В интересах россиян

Эти меры призваны помочь россиянам и бизнесу в условиях экономических санкций.

Теперь правительство сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и доплаты к пенсиям. Изменится порядок установления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Граждане и представители малого и среднего бизнеса получат право на кредитные каникулы в случае, если кредитный договор был заключен до 1 марта 2022 года. С просьбой об отсрочке они смогут обратиться к кредитору до 30 сентября.

Бизнес

Закон допускает введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года.

Кабинет министров наделяется правом принимать решения, касающиеся правил лицензирования и других разрешительных режимов. В частности, предусматривается возможность для бизнеса работать без продления лицензии или разрешения, получать и продлевать их без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых государственных услуг. Бизнес также сможет не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям и разрешениям, не проходить квалификационный экзамен и продлевать сроки квалификационных аттестатов.

Госзакупки

Упрощаются разрешительные и лицензионные процедуры, которые регламентируют особенности правового режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Документ допускает по соглашению сторон изменение существенных условий контрактов в сфере государственных и муниципальных закупок. Речь идёт о контрактах, заключенных до 1 января 2023 года, «если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения». Такие изменения возможны на основании решения правительства РФ, высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ или местной администрации.

Кроме того, закон уточняет особенности проведения градостроительной деятельности. Так, до 1 января 2023 года продлевается возможность получения членами саморегулируемой организации займов от неё за счет средств из компенсационного фонда. Правительство также наделяется правом устанавливать особенности правоотношений в долевом строительстве, изменении проектной документации и разработке документации по планировке территорий, выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, в изменении существенных условий государственных и муниципальных контрактов в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Закон упрощает получение госуслуг, а также позволит предоставлять статус участника свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе организациям, которые имеют только филиал либо представительство в этих регионах.

Медицина

Ряд мер касается производства и закупки лекарств и медицинских изделий.

Правительство сможет принимать решение об установлении ограничений на вывоз из России медицинских изделий, ввезенных из стран, «принявших решение о введении в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера».

Упрощается процедура закупки медицинских препаратов и изделий.

Для развития производства на территории страны медицинских товаров, не имеющих российских аналогов, правительство сможет устанавливать «особенности лицензирования фармацевтической деятельности», производства лекарственных средств и обслуживания медизделий. Их можно будет закупать у единственного поставщика, но он должен быть не из стран, которые ввели против России санкции.

Медицинские организации получают право закупать больше нужных им изделий через электронный запрос котировок, а также по решению учредителей закупать лекарства, расходные материалы и медицинские изделия в упрощенном порядке.

Фонд социального страхования сможет закупать технические средства реабилитации и услуги у единственного поставщика. При этом максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту по решению врачебной комиссии вместо одного миллиона теперь составит 1,5 миллиона рублей.

Дети

8 марта Владимир Путин объявил, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8-16 лет. «Считаю, что мы должны принять новое решение - установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, чтобы поддержать их», - заявил глава государства в поздравлении с Международным женским днём, опубликованном на сайте Кремля.

Президент также уточнил, что эта мера начнёт действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае.

Президент напомнил, что в РФ «уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети до семи лет включительно». «Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет», - отметил глава государства. Размер этой выплаты определяется в соответствии с прожиточным минимумом ребёнка, установленным в каждом регионе, и составляет 50% от него. В среднем это примерно 5,5 тысячи рублей в месяц.

Размер нового пособия на детей от восьми до 16 лет в семьях с низкими доходами будет зависеть от установленного в регионе прожиточного минимума ребёнка. Об этом глава Минтруда Антон Котяков сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100 процентов от прожиточного минимума ребёнка в конкретном регионе», - уточнил министр.

«Со своей стороны государство будет делать всё для поддержки семей. Это наш безусловный приоритет», - подчеркнул Владимир Путин.

В законе о мерах поддержки населения и бизнеса, подписанном президентом, также предусмотрены меры по защите прав российских студентов, которые из-за введения санкций были вынуждены прекратить учёбу в зарубежных вузах.