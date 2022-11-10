В исправительных учреждениях региона проходят «Школы по подготовке осужденных к освобождению»

В рамках обучения специалисты центров занятости информируют слушателей о ситуации на рынке труда, возможностях профессионального обучения и актуальной кадровой потребности предприятий. Гражданам объясняют, как правильно составлять резюме и проходить собеседование, учат способам самостоятельного поиска работы, в том числе с использованием портала «Работа России».

Мероприятия направлены на повышение мотивации к трудовой деятельности и помогают адаптироваться на рынке труда. Так, с начала года при содействии краевой службы занятости трудоустроены более 200 граждан, освобождённых из исправительных учреждений. Они приняты на вакансии электромонтеров, техников, электросварщиков, слесарей, водителей и другие. Ещё 30 человек направлены центрами занятости на обучение востребованным на рынке труда профессиям.