В «IT-Куб.Норильск» появился робот-манипулятор, который может работать совместно с человеком

Компактная настольная робо-рука обладает техническим зрением, универсальным адаптивным и вакуумным захватом, что позволяет работать с предметами различной формы. Кобот (коллаборативная робототехника) может использоваться для монтажа мелких деталей, склеивания, полировки, упаковки и паллетирования, пайки, окраски и других производственных операций. Аппарат имеет интуитивный интерфейс, а его продуманные архитектура и дизайн позволяют даже начинающим разработчикам научиться управлять им без особых усилий.

«Работу с коботом будет легко внедрить в образовательные программы «IT-Куба», такие как «Искусственный интеллект», «Основы программирования на Python» и другим», – рассказывает о новинке директор центра Евгений Герасименко. Команда наставников «IT-Куба» и учащиеся пока тестируют кобот. С нового учебного года перечень программ планируется расширить по направлениям электроники и программирования роботов. А уже существующие программы дополнятся практическими занятиями с использованием робота-манипулятора.