В «IT-Куб.Норильск» прошёл очередной IT-WEEKEND|NORILSK

Главной темой обсуждения стало применение новейших IT-технологий в современных искусстве и культуре - виртуальная и дополненная реальность, нейросети, 3D-анимация и так далее. Кроме того, участники презентовали свои проекты и работы, созданные на их основе.

Перед гостями с лекцией «Будущее, которое ты выбираешь. Новый мир, новое искусство, новое сознание» выступил Алексей Шульгин (Москва), пионер российского медиаарта и нет-арта, куратор биеннале, художник, музыкант, преподаватель Московской школы фотографии и мультимедиа им. Родченко, почётный доктор Гётеборгского университета (Швеция), лауреат премии Кандинского. После своего выступления он представил гостям уикенда первую международную биеннале «Искусство будущего/Art for the future», организованную московским Мультимедиа Арт Музеем. Биеннале открылась в Москве в Год науки и технологий. Её задача — дать новый импульс междисциплинарному взаимодействию в области искусства, науки и инновационных технологий.

Следующий спикер Анна Толкачева и её коллега, режиссер, медиапродюсер Андрей Носов (Норильск – Нижний Новгород) выступили с презентацией уникального в своем роде проекта - VR-приложения «Ненецкий словарь кочевника».

Андрей Амиров (Нижний Новгород), член Союза художников России, художник, социолог, организатор и участник фестивалей современного искусства, автор статей об архитектуре, урбанистике и искусстве, презентовал гостям уикенда выставку работ учащихся «IT-Куб.Норильск» по 3D-моделированию по итогам образовательного интенсива.

В перерывах между презентациями юные норильчане смогли погрузиться в тундровую жизнь, надев VR-очки с установленным на них приложением «Ненецкий словарь кочевника», посмотрели выставку 3D-работ, пообщались со спикерами и задали им свои вопросы. Также гостей традиционно наградили уникальным для каждого уикенда пакетом участника с забавной сувенирной продукцией.