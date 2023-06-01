В IT-КУБЕ прошел хакатон среди выпускников проекта «ЮНИТ»

Участие в нем приняли ребята из лицея №3, гимназии №11, средних школ 14, 21 и 33. В этом учебном году они осваивали на базе своих школ программы: растровая и векторная графика, программирование на Python, программирование на C# и 3D-моделирование.

Состязание прошло в формате хакатона. Каждому выпускнику предстояло решить практические задачи по освоенному им направлению в условиях ограниченного времени.

После завершения соревнования школьники смогли послушать выступления двух приглашенных специалистов Заполярного филиала ПАО ГМК «Норильский никель».

Первым выступил главный специалист отдела управления рисками «Норильско-Таймырской энергетической компании» Сергей Падалка. Он рассказал о том, что знания IT-специалистов сегодня востребованы во многих, казалось бы, совершенно далеких от IT процессах градообразующего предприятия. Также Сергей сделал акцент на том, что профессиональный путь в этой сфере потребует от ребят постоянного обучения и обновления уже имеющихся навыков.

Главный инженер проекта в «Главном информационно-вычислительном центре» Расиф Ганбаров рассказал о возможностях преемственности IT-образования в Норильске в связке «IT-Куб.Норильск», школьный проект «Юнит» - Заполярный государственный университет – работа в «Норникеле».

Результаты 2-часового хакатона оценивало экспертное жюри из числа педагогов IT-Куба, партнеров проекта «Юнит» - АНО «Цифровые инвестиции» (г. Москва) и представителей школ, участвовавших в проекте.

В направлении «3D-моделирование» 1 место заняла Валерия Елистратова (СШ №14), 2 место - Дмитрий Лымарев (гимназия №11), а 3 место у Даниила Илюшечкина (гимназия №11).

Все три призовых места по «Растровой и векторной графике» заняли учащиеся СШ №33: 1 место - Ярослав Коробков, 2 место - Милена Куликова, 3 место - Дарья Охримович.

Также воспитанники СШ №33 оказались сильнейшими в «Программировании на языке Python». Победителем стал Максим Ногайбаев, вторым - Тимофей Шмагарев, а третье место - у Дмитрия Панюты.

В номинации «Программирование на языке C#» 1 место занял Роман Никитин (лицей №3), 2 место - Эрнест Кашапов (СШ №21), 3 место – Артем Шуров (лицей №3).

Победителей и призеров хакатона наградили сертификатами на приобретение техники с весьма солидным номиналом. Также приятные подарки и стильную сувенирную продукцию получили все выпускники проекта «Юнит».

Ярослав, победитель в номинации «Растровая и векторная графика»: «Я очень рад победе и, честно говоря, приятно шокирован настолько крутым призом. У меня была давняя мечта – обновить видеокарту на своем компьютере. Благодаря победе эта мечта стала реальной! Теперь я смогу делать более серьезные проекты и дальше развиваться в этом направлении. Большое спасибо организатором «Юнита» за высокие оценки и возможность бесплатно обучаться у сильных педагогов прямо на базе моей школы».

В рамках проекта «Юнит» в течение нескольких ближайших лет норильские школьники будут осваивать программы по различным IT-дисциплинам прямо на базе своих школ. Наставниками выступают педагоги «IT-Куб.Норильск». Проект является полностью некоммерческим. Все расходы взяла на себя АНО «Цифровые инвестиции» (г. Москва). Также партнером проекта стало Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска.