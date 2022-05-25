В IT-Кубе состоялось итоговое мероприятие пилотного этапа нового социально-образовательного проекта «Юнит»

Школьникам – участникам проекта предстояло показать себя в индивидуальном и командном состязаниях. В индивидуальном зачёте в зависимости от направления обучения ребята либо выполняли творческие задания по 3D-моделингу, либо решали задачи по программированию. В командном раунде на помощь школьникам пришли студенты кафедры информационных систем и технологий Заполярного государственного университета. Последние стали своего рода тимлидами проектных групп из пяти школьников, каждой из которых организаторы предложили выполнить кейс. За 40 минут группам нужно было придумать проект использования VR-технологий для портала таких служб, как почта, управляющая компания, налоговая, госуслуги или поликлиника, и презентовать его жюри.

Презентация и защита проектов проходила в достаточно непростом формате «блиц» с ограничением по времени. На выступление у ребят было всего три минуты, а оставшиеся две отводились на вопросы жюри и зрителей, которых, к слову, было немало. Но все команды блестяще справились со своей задачей. По итогам индивидуального и командного раундов экспертное жюри из числа представителей администрации Норильска, участвовавших в пилотном этапе школ и наставников IT-Куба, определили победителей.

В индивидуальном состязании по 3D-моделированию первое место заняла Валерия Елистратова, второе – Роман Никитин, третье – Кирилл Дорошев. Среди обучавшихся программированию на С# сильнейшим оказался Николай Бондарук, второе место у Олега Зайцева, третье – у Ильи Захарова. Лидерами командного конкурса стали Артур Самсонов, Джамал Ибраков, Кирилл Якуба, Виталий Фалелюхин и Александр Симанов. Всех победителей наградили ценными призами. Также всем участникам вручили достойные поощрительные призы - никто не остался без подарков.

Кирилл Дорошев, 10-й класс, участник проекта «Юнит: «Я очень горжусь тем, что занял сегодня третье место по 3D-моделированию. Я старался, но если говорить честно, то у моего проекта были недоработки. Работы Валерии и Николая были объективно сильнее, поэтому я рад, что ребята выиграли. А призы у всех отличные – просто супер! Я раньше не учился в IT-Кубе, а сейчас всерьёз задумался об этом. С осени хочу пойти на программирование Python. Дома я самостоятельно изучаю разные материалы, но вижу, что не хватает, во-первых, помощи в их систематизации, а во-вторых, возможности задавать вопросы педагогу и получать ответы».