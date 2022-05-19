В Якутии обсудят развитие комфортной городской среды в Арктике

Событие состоится в рамках плана основных мероприятий председательства РФ в Арктическом совете в 2021-2023 годах, оператором которых выступает Фонд Росконгресс.

Один из приоритетов российского председательства в Арктическом совете – развитие человеческого капитала в Арктике. Улучшение благосостояния и повышение качества жизни населения является главной целью государственной политики России в Арктической зоне. Ключевым фактором, который влияет на качество жизни и инвестиционную привлекательность территории, является комфортная городская среда.

В конференции примут участие представители Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства иностранных дел, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, крупнейших компаний, а также главы регионов Арктической зоны России и ведущие эксперты. Участникам для обсуждения предложены следующие темы:

– стратегическое планирование и сервисная экономика для устойчивого развития Арктики;

– роль качественной и насыщенной городской среды в повышении жизнестойкости арктических городов;

– креативная экономика - ключевой элемент устойчивого развития Арктики;

– новые инструменты и роль социокультурных проектов в развитии городской среды;

– мастер-планы городов, Арктический гектар, роль арктических вузов и молодежи в развитии территорий, лучшие практики других регионов для интеграции их опыта, арктический стандарт благоустройства.

Онлайн-трансляция конференции будет доступна на официальном сайте российского председательства.