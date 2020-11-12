В январе – феврале 2021 года может начаться вакцинация против COVID-19

Массовая вакцинация против коронавируса препаратом «Спутник V» вне зависимости от профессии может начаться в январе-феврале 2021 года.

- Сейчас, когда врачей и учителей вакцинируют – это по производственному принципу вакцинация. А когда тебя не будут спрашивать, врач ты, учитель, водитель, инженер или кто-то другой, то есть вакцинация будет по месту жительства – этот момент должен наступить у нас в январе-феврале, когда будут отгружать каждый месяц 5-6 миллионов доз, - сказал Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

Ожидается, что до конца года планируется произвести два миллиона доз вакцины, а к апрелю увеличить оборот до шести миллионов доз в месяц.

Отметим, что по результатам третьего этапа клинических исследований вакцину «Спутник V» признали эффективной на 92%.