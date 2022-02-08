В январе в Норильске зарегистрировано 23 пожара

Об этом на общегородской планёрке рассказал Никита Тяпкин, врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Норильску ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Также в числе причин: неисправность систем и узлов транспорта, что повлекло возгорание автомобилей (7 случаев), и неосторожное обращения с огнём (4 случая).

Лидером по числу пожаров остаётся Центральный район (15 возгораний), 2 произошли в Талнахе, 5 – в Кайеркане, и 1 – в Оганере.

Коснулся Никита Тяпкин и трагического случая в Талнахе, на ул. Бауманской, 24. К сожалению, в этом пожаре погибли двое детей – 3 и 5 лет и пострадал один подросток. Сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже поступило на пульт дежурного в 15.08. Когда пожарные приехали на вызов, из квартиры валил дым. Как выяснилось, сначала в общем тамбуре загорелось имущество на площади 2 кв. м, затем огонь перекинулся в коридор одной из квартир, захватив там ещё 10 кв. м.

На момент прибытия пожарных двери в общий тамбур были открыты. При проверке квартиры в дальней спальне были обнаружены тела двух маленьких детей, а на балконе в этой же комнате нашли подростка с признаками отравления продуктами горения.

- Сейчас следственные органы проводят проверку, возбуждено уголовное дело. Согласно предварительной версии, источником возгорания стал дверной звонок в общем тамбуре. Также есть проблемы с проводкой. Жилой фонд старый, проводка – тоже, плюс часто бывают скачки напряжения на подстанциях, что может стать косвенной причиной появления возгораний, - пояснил Тяпкин.

Поэтому необходимо вовремя менять систему и данной теме уделить максимум внимания, подчеркнул глава Норильска Дмитрий Карасев. Сегодня за счёт муниципалитета такая работа ведётся в квартирах, занимаемых малоимущими семьями, а также семьями, находящимися в социально опасном положении.

Как рассказал Константин Купреенко, заместитель главы Норильска по городскому хозяйству, в нынешнем году с просьбой о помощи по текущему ремонту электропроводки обратились жители трёх квартир. В двух из них работы уже завершены, в третьей ещё ведутся. Глава города в свою очередь отметил, что не все семьи соглашаются на проведение работ, но обновлять проводку всё равно необходимо.