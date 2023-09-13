МАУ ИЦ «Норильские новости»

В экомастерской «Плавь пластик» продолжается приём пластиковых крышек

В экомастерской «Плавь пластик» продолжается приём пластиковых крышек

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В экомастерской «Плавь пластик» продолжается приём пластиковых крышек

Департамент реализации программ по устойчивому развитию ЗФ «Норникеля» передал экомастерской чуть более семи кг крышек. В департаменте собирали крышки в течение всего года и хранили в импровизированном доброконтейнере.

В экомастерской «Плавь пластик» продолжается приём пластиковых крышек

Коллеги из других департаментов поддержали экоидею и в скором времени передадут в мастерскую очередную партию крышечек, которые в скором времени обретут вторую жизнь.

«Очень здорово, что норильчан, которые задумываются об экологии города, становится больше. Крышечки для мастерской уже собирают в норильских школах, общественных местах, торговых центрах и офисах Норильска. Своим неравнодушием мы в очередной раз доказываем, что всё в наших руках и мы можем подарить нашим детям светлое будущее», — восторженно говорит куратор волонтёрских встреч благотворительного фонда «69 параллель» Надежда Костина.

Чтобы организовать пункт сбора пластиковых отходов в своём учреждении, необходимо обратиться в группу экомастерской «Плавь пластик» «ВКонтакте» или в сообщество благотворительного фонда «69 параллель».

13 сентября в 17:15 620
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