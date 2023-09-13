В экомастерской «Плавь пластик» продолжается приём пластиковых крышек
В экомастерской «Плавь пластик» продолжается приём пластиковых крышек
Департамент реализации программ по устойчивому развитию ЗФ «Норникеля» передал экомастерской чуть более семи кг крышек. В департаменте собирали крышки в течение всего года и хранили в импровизированном доброконтейнере.
Коллеги из других департаментов поддержали экоидею и в скором времени передадут в мастерскую очередную партию крышечек, которые в скором времени обретут вторую жизнь.
«Очень здорово, что норильчан, которые задумываются об экологии города, становится больше. Крышечки для мастерской уже собирают в норильских школах, общественных местах, торговых центрах и офисах Норильска. Своим неравнодушием мы в очередной раз доказываем, что всё в наших руках и мы можем подарить нашим детям светлое будущее», — восторженно говорит куратор волонтёрских встреч благотворительного фонда «69 параллель» Надежда Костина.
Чтобы организовать пункт сбора пластиковых отходов в своём учреждении, необходимо обратиться в группу экомастерской «Плавь пластик» «ВКонтакте» или в сообщество благотворительного фонда «69 параллель».