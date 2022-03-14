В эти выходные на автодороге Норильск — Талнах произошло ДТП

По данным дорожных полицейских, авария произошла на втором километре автодороги Норильск — Талнах. Автомобиль Renault Logan, в салоне которого, кроме водителя, находились женщина с маленьким ребёнком, двигался в сторону Талнаха. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Multivan.

В результате аварии пострадали пассажиры Renault. Женщине и ребёнку назначено домашнее лечение. Дорожные полицейские также установили, что маленький пассажир ехал без специального удерживающего устройства, а водитель Renault оказывал свои услуги, не имея соответствующей лицензии.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)). Максимальное наказание, предусмотренное за данное нарушение, — штраф в размере двух тысяч рублей. Также водителю предстоит заплатить штраф за перевозку ребёнка без детского удерживающего устройства.