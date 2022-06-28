В эти выходные на Хараелахе пройдёт традиционный слёт туристов

Слёт объединит более 700 представителей муниципальных учреждений, компании «Норникель», участников туристических объединений и клубов, просто активных горожан. В этом году в рамках слёта планируется провести соревнования по технике водного, пешеходного и велосипедного туризма, состязания по скалолазанию, а также конкурсы костровых, бивуаков, фотоотчётов, конкурс туристской песни.