В эти выходные на Хараелахе пройдёт традиционный слёт туристов
В эти выходные на Хараелахе пройдёт традиционный слёт туристов
Организатор 52-го туристского слёта — управление по спорту администрации Норильска.
Слёт объединит более 700 представителей муниципальных учреждений, компании «Норникель», участников туристических объединений и клубов, просто активных горожан. В этом году в рамках слёта планируется провести соревнования по технике водного, пешеходного и велосипедного туризма, состязания по скалолазанию, а также конкурсы костровых, бивуаков, фотоотчётов, конкурс туристской песни.