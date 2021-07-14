В эти выходные норильчан приглашают на выставку-продажу предметов одежды, аксессуаров и сувениров

«СЕВЕР» - это первый образовательный проект Агентства развития Норильска, который объединяет творческие силы мастеров Заполярья и дизайнеров из Нью-Йорка. При подготовке коллекции авторы вдохновлялись природой Таймыра, культурой коренных народов. В созданных изделиях традиционные прикладные техники сочетаются с современной цифровой печатью, шелкографией, гравировкой, ручной и машинной вышивкой. Все материалы подобраны с фокусом на экологичность и природное происхождение. Бивень и кость мамонта, рог оленя, кожа и ровдуга дополнены тканями из органического хлопка, практичным футером, стеклянным бисером и натуральным камнем.

Проект реализуется при поддержке компании «Норникель».

«Мы хотим рассказать о культуре народов Таймыра современным визуальным языком, близким, интересным человеку 21-го века, - делится Карина Андреева, руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН. - Созданное нами творческое объединение ремесленников, работающих в традиционных техниках, и дизайнеров, применяющих актуальные проектные подходы, - это не только возможность создать что-то новое. Это способ сохранить и популяризировать прикладное искусство коренных народов. А ещё это помогает нам, жителям большого Таймыра, и гостям Норильска узнавать чуть больше об этой земле. Мы ждём всех, влюблённых в Север, в нашем выставочном павильоне, который начнёт работу в эту пятницу».

Студенты и выпускники Норильского колледжа искусств, Таймырского колледжа и дизайнеры из Нью-Йорка своими руками создают изделия коллекции. Первая выставка-продажа успешно прошла в ноябре прошлого года в Норильском Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского. Изделия обновленной коллекции «СЕВЕР» норильчане и гости города смогут оценить в эти выходные.

Выставочный павильон будет работать около СРК «Арена»:

16 июля - с 16.00 до 23.00;

17 июля - с 12.00 до 23.00;

18 июля - с 12.00 до 20.00.