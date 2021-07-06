В эти выходные норильчане узнают, что такое New Nordic Cuisine

New Nordic Cuisine — это современная скандинавская кухня, которая достаточно молода. В её основе лежит использование свежих сезонных локальных продуктов. Она проста и понятна, потому приходится по вкусу жителям самых разных стран. Новая нордическая кухня совмещает и традиционность, и адаптивность. Стоит только вспомнить существующие уже несколько веков смореброды, которые так любил уплетать известный сказочник Ганс Христиан Андерсен, состоящие из тёмного ржаного хлеба и всего съестного, что найдётся под рукой.

Так почему бы норильчанам не попробовать бутерброды по-датски с разными видами мяса и рыбы в сочетании со свежими овощами и необычными соусами, которые будут представлены на всеми любимом гастрофестивале «СЕВЕР»? Меню для фестиваля разработано местными рестораторами в коллаборации с командой популяризаторов стиля New Nordic Cuisine — приглашёнными шеф-поварами из Москвы, Архангельска, Челябинска и Кирова.

Попробовать скандинавскую кухню норильчане смогут 10 и 11 июля с 10.00 до 22.00 на двух площадках — у здания Музея Норильска и на площади перед СРК «Арена» (у фонтана).

Все выходные на сайте гастрофестиваля будет проводиться народное голосование за авторов самого вкусного блюда, победитель получит сувенир из коллаборационной коллекции «СЕВЕР», сочетающей современный дизайн и технологии с традиционными техниками и мотивами культуры коренных народов Таймыра.

Самое вкусное событие года организовано Агентством развития Норильска при поддержке Администрации Норильска и компании «Норникель».