В эти выходные стартует Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый»

Проект «Народный участковый» — пример открытого, партнёрского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы представителей одной из самых важных полицейских профессий.

Познакомиться с участниками можно сайте Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Там же можно отдать голос за достойного, на ваш взгляд, претендента на звание «Народного участкового».

Онлайн-голосование на региональном уровне пройдет в два этапа - с 11 по 20 сентября и с 7 по 16 октября. Победитель конкурса определится в ноябре, в рамках третьего этапа, путём голосования на официальном сайте МВД России.

Награждение победителя и призёров третьего этапа пройдёт в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.