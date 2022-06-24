В эти выходные в Норильске отпразднуют День молодёжи

В Центральном районе подготовлена масштабная программа мероприятий на площадках Молодёжного центра. Любители активного отдыха смогут бесплатно взять напрокат роликовые коньки, гироскутеры и велосипеды. Для горожан будут работать благотворительная акция «Подарошная» и экоакция «Фримаркет», организованные фондом «69 параллель». Для маленьких гостей праздника будут работать палатки с праздничной атрибутикой, интерактивные площадки, фотозона, дискотека, они смогут поиграть в популярные дворовые и настольные игры и сфотографироваться с ростовыми куклами. Представители арктического киберспорта организуют соревнования среди молодёжи. На площадке скейтпарка пройдёт фестиваль экстремальных видов спорта. Ценители исторического и военного оружия смогут поближе познакомиться с экспонатами, которые представят спортивно-исторический клуб «Северное копьё» и общественная организация ветеранов «Боевое братство». Представители спортивного клуба «Небесная арена» приглашают молодёжь посоревноваться в стрельбе из лука. А мотоклуб «Ночные волки» порадует всех, кто любит мотоциклы выставкой «железных коней». Для любителей живописи и современного искусства при поддержке молодёжного движения «Титан-2» и граффитиста Дарьи Утробиной будут организованы мастер-классы по граффити. Завершится праздник концертом клубных объединений «Молодёжный бум-м-м!», на котором будут представлены вокальные, танцевальные номера, спортивное выступление от фитнес-студии FORMA, а также пройдёт церемония награждения наиболее активных молодых людей. В рамках концертной программы также будут подведены итоги городского конкурса на лучший слоган «Пора звучать» и конкурса рисунков «Строй–арт», организованного совместно с молодёжным движением «Титан-2».

В районах Талнах и Кайеркан праздничные мероприятия пройдут 26 июня с 14.00 до 17.00. Жителей ждут праздничные концерты, творческие номера и мастер-классы от клубных объединений Молодёжного центра и активной молодёжи. Желающие смогут поучаствовать в спортивных соревнованиях, посетить выставки и фотозоны, а завершится празднование зажигательными дискотеками.