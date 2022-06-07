В эти выходные в Норильске пройдут большие городские гулянья

Стартуют массовые мероприятия уже в это воскресение, когда страна будет отмечать главный государственный праздник — День России.

- 12 июня на открытых площадках пройдут праздничные мероприятия во всех районах Большого Норильска, — рассказала Инна Давыдова, начальник управления по делам культуры и искусства администрации города. — В Центральном районе в 10.30 начнётся традиционное шествие трудовых отрядов школьников. В 14.00 на Комсомольской площади развернётся большая праздничная программа с участием творческих коллективов города. Горожан ждут разноплановые выступления. Так, в 18.00 на главной концертной площадке пройдёт рок-концерт. Музей Норильска проведёт день открытых дверей, а кинокомплекс «Родина» приглашает норильчан на бесплатные показы художественных фильмов «Небо измеряется милями» и «Калашников». Весь этот день в городе будет звучать музыка из радиоточек, а главный проспект Норильска будет перекрыт для движения автотранспорта.

В Талнахе Культурно-досуговый центр имени Вл. Высоцкого присоединится к своим коллегам, организовав бесплатный показ фильма «Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее». В 15.00 праздничная программа стартует на площади Горняков, где запланирован концерт «Заполярье — Родина моя!», конкурсы и массовые гулянья.

- В Кайеркане праздник начнётся в 14.30 в фойе КДЦ «Юбилейный», — продолжила Инна Давыдова. — После празднование продолжится на улице — в 15.30 начнётся программа «Мы великая страна!». В Снежногорске концертная программа в этот раз не запланирована, но жители района проведут семейное мероприятие, как это принято у снежногорцев.

Подхватят праздничную эстафету выпускные вечера, которые в этом году пройдут в нашем городе 25 июня.

- Выпускные вечера делятся на два блока, — разъяснил Андрей Колин, и. о. заместителя главы города Норильска по социальной политике. — Первый — праздничные линейки, где ребятам вручают документы об окончании школы. Второй — мероприятия, которые организуют родители в ресторанах и кафе. 23 июня в Городском центре культуры пройдёт традиционная церемония чествования лучших выпускников образовательных учреждений. В этом году мы планируем выпустить 140 медалистов, 69 из них удостоятся премии главы города. Отмечу, что число отличников пока примерное, так как мы ждём результатов ЕГЭ.

В рамках патриотического воспитания в школах запланировано провести возложение цветов к Вечному огню на площади Памяти Героев. Для этого 25 июня с 18.00 улица Севастопольская будет закрыта для движения автотранспорта. Обеспечивать безопасность норильских выпускников поручено полицейским.