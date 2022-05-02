В это непростое время

– Дмитрий Викторович, как санкции отразились на экономике края?

– Регион столкнулся с некоторыми проблемами, но запас прочности есть, и это позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Указ о первоочередных мерах, направленных на стабилизацию экономической ситуации в крае, был издан уже в марте. Рациональная политика руководства региона при участии Заксобрания, грамотное управление производственным процессом на базовых предприятиях края позволяют не только сохранять стабильность, но даже наращивать темпы, создавать условия для укрепления экономических связей внутри региона, поддерживать проекты, направленные на развитие территорий, например «Норильск 2035». И как раз реализация таких масштабных проектов позволяет сохранять кооперационные связи, способствует созданию новых рабочих мест, благодаря чему различные организации и предприятия края могут оставаться на плаву.

– Планы приходится корректировать?

– Да. Так в начале апреля на сессии Заксобрания мы провели корректировку краевого бюджета на сумму более 37 миллиардов рублей. Были приняты важнейшие решения, которые в той или иной степени помогают справиться с текущими проблемами и стабилизировать экономическую ситуацию в крае. И мы понимаем, что средства, которые есть сегодня в регионе, нужно пускать на решение вопросов, связанных с социальной политикой, на поддержку малого и среднего бизнеса, а также бюджетников. Ни у кого нет сомнений, что социальные обязательства должны быть исполнены в полном объёме несмотря ни на что. Более того, чтобы граждане могли пережить это непростое время с наименьшими потерями, необходимо принимать новые решения. Например, более

15 миллиардов дополнительно было решено направить на проекты развития, в том числе краевой инфраструктуры — это касается поддержки муниципальных бюджетов, ремонтов, реконструкций, строительства новых социальных объектов, развития дорожной сети в муниципалитетах и так далее. Одно из важнейших решений — индексация зарплат работников бюджетной сферы. Порядка шести с половиной миллиардов рублей будут направлены на решение этой задачи, уже с 1 июля индексация 8,6% будет проведена.

– Давно обсуждался вопрос повышения зарплаты норильских медиков...

– И он наконец–то решён! Ведь мы обязаны реагировать на изменения и поддерживать уровень доходов граждан. Поэтому, несмотря на напряжённую ситуацию с финансами в нашем регионе сегодня, и было выделено дополнительно свыше 600 миллионов рублей на заработную плату медицинского персонала учреждений здравоохранения в Норильске. Это позволит увеличить зарплаты норильских медиков на 30%.

– Что ещё будет сделано для развития медицины в Норильске?

– Красноярский край, Норильск и «Норникель» планируют подписать соглашение об инвестировании компанией порядка 300 миллионов рублей в модернизацию первичного звена — это ремонты зданий и помещений поликлиник, покупка оборудования, медикаментов, расходных материалов. Порядка 80 миллионов рублей дополнительно на эти цели будет выделено Норильску из краевого бюджета.

– Ещё одна крайне важная для норильчан тема — переселение.

– Мы понимаем, что программу переселения «Север — Юг» нужно укреплять. Те решения, которые были приняты по корректировке краевого бюджета, увеличивают финансирование почти в два раза — то есть дополнительно на переселение будет выделено 25 миллионов рублей.

– Какие решения Заксобрания способствуют активизации экономики?

– Нами принимаются те законы, которые помогают создавать подходящие условия для работы и развития предприятий различного уровня. Если говорить об Арктической зоне, то это решения, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, создание региональных инвестиционных проектов. А также решения, которые позволяют предприятиям с целью их динамичного развития экономить определённое количество средств, в том числе на налоговых отчислениях. Понимая, что этих мер сегодня недостаточно, Заксобрание вместе с правительством края работают над следующими пакетами мер поддержки, в том числе северных территорий. И в перспективе бюджет Красноярского края должен получить существенную прибавку как раз за счёт проектов, в первую очередь энергетических, которые сегодня реализуются на Таймыре.

– Бюджет Норильска из года в год прирастает. Как удаётся обеспечивать такую стабильность?

– Руководство города принимает абсолютно правильные, взвешенные, своевременные решения. Если говорить о сегодняшнем непростом периоде, то мы провели немало консультаций и с главой Норильска Дмитрием Карасевым, и с председателем горсовета Александром Пестряковым. И все совместно принятые решения гарантируют выполнение важнейших задач, связанных в том числе и с реализацией комплексного плана социально–экономического развития Норильска.

– Сказывается ли текущая ситуация на реализации комплексного плана?

– Да, сегодня из–за санкций меняются условия, цены, и это, безусловно, осложняет работу. Но муниципалитету удаётся за счёт городского бюджета оплачивать эту разницу. И федерация, и край, и город, и, надеюсь, градообразующее предприятие — все мы сегодня понимаем, что останавливаться нельзя. Для Норильска реновация — это и очень серьёзный вызов, и огромный шанс. Шанс на качественно новую жизнь. И нельзя допустить, чтобы что–то помешало осуществить задуманное, чтобы комплексный план был сокращён. Возможно, придётся пересматривать финансовое планирование, и правительство края, Заксобрание должны очень внимательно к этому отнестись.

Во второй половине мая на очередной сессии выступят глава Норильска, представители «Норникеля», члены правительства — будут обозначены актуальные вопросы, связанные с реализацией комплексного плана. И будем принимать решения, которые позволят осуществить все запланированные мероприятия. Будем пытаться заместить импортное оборудование российским, но на это нужно время...

Уверен в стойкости норильчан в этот непростой период. И также нет сомнений в том, что край со своей стороны, договариваясь с «Норникелем», будет принимать решения, которые обеспечат поддержку реализации всего задуманного. Если всё запланированное удастся осуществить, это даст экономическую стабильность и норильчанам, и тем организациям, которые будут принимать участие в обновлении Норильска.

Сегодня же приоритетом является то, что было запланировано исполнить в 2022 году. И тогда в 2023 году, уже понимая и конъюнктуру цен, и проблемы, которые возникают на рынке, сложности с контрактами, подрядными организациями, сможем принять действительно правильные решения. Мы не должны из–за сложившейся ситуации отказываться от возведения современных объектов, создания качественно новых пространств.

Сегодня, побывав в ремонтирующемся здании бывшего роддома, где разместится Комплексный центр социального обслуживания населения, понимаем, что смещение сроков сдачи объекта с апреля на август объективно оправдано. Мы всегда готовы требовать с подрядных организаций, но сейчас та ситуация, когда надо понимать подрядчика и оказывать необходимую поддержку.

Великий русский учёный Михаил Ломоносов говорил: «Россия будет прирастать Сибирью». А мы сегодня с уверенностью можем сказать, что укрепляем наш большой и мощный Красноярский край, развивая Север. Кстати, это укладывается и в концепцию, которую озвучил президент РФ на совещании по развитию арктических территорий нашей страны. И руководство Красноярского края, безусловно, понимает, что сегодня Норильск становится базовым городом для развития Российской Арктики.