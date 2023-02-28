В этом году 314 семей из Норильска и Дудинки получат сертификаты на покупку жилья на материк

Напомним, норильчане получают содействие в покупке жилья на материке с 2011 года. И на сегодняшний день сертификаты выданы более 7000 семей. С 2021 года переселение граждан проводится по программе социально-экономического развития Норильска до 2035 года, предусмотренной четырёхсторонним соглашением между правительством РФ, Красноярским краем, компанией «Норникель» и администрацией Норильска.

Финансирование по программе — 1 185 714,3 тыс. руб. Из федерального бюджета — 237 142,9 тыс. руб., из краевого — 118 571,4 тыс. руб., средства компании «Норникель» — 830 000,0 тыс. руб.

В список вошли жители Норильска, изъявившие желание получить выплату в 2023 году, состоящие на учёте в рамках Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ в категориях инвалидов и пенсионеров с датой постановки на учёт по 22.09.2016 включительно.

Выдача сертификатов стартовала 28 февраля. Первыми их получили 28 граждан, относящихся к категории инвалидов. Остальные будут получать свидетельства в течение всего года, выдача продлится до 1 декабря 2023 года. Срок действия свидетельства составляет семь месяцев. Он не продлевается и не изменяется.

Куда обращаться желающим получить жилищные сертификаты и что делать тем, кто не попал в программу этого года, рассказала и. о. начальника управления жилищного фонда администрации города Норильска Татьяна Четверикова:

«Все остальные граждане, которые заявлялись на участие в программе в этом году и не попали в список, могут до 1 августа 2023 года обратиться к нам с заявлением на участие в 2024 году по адресу: Ленинский проспект, 40, корпус 4, кабинеты 1 и 2. Для удобства норильчан с этого года заявления принимаются также в МФЦ.

В случае если кто-то из основного списка откажется от сертификата, выплату смогут получить граждане из резервного».

Размер соцвыплат рассчитывался министерством строительства края, исходя из стоимости одного квадратного метра в среднем по стране, утверждённой приказом Минстроя РФ. На первое полугодие 2023 года это 88 737 руб. Таким образом средняя социальная выплата в этом году составляет около 3 млн 367 тыс. на семью.

Чтобы получить сертификат, граждане должны состоять на учёте в рамках 125-ФЗ. Обязательные условия: прибытие в район Крайнего Севера не позднее 1 января 1992 года и стаж работы там не менее 15 календарных лет, граждане должны постоянно проживать на территории Норильска или Дудинки, не иметь жилья на материке. Следует учитывать, что в 2020 году в законодательство были внесены изменения, теперь граждане, получившие безвозмездно от государства земельный участок за пределами районов Крайнего Севера, также не могут участвовать в программе.

Ещё одно обязательное условие — сдача занимаемого жилого помещения. Если гражданин проживает в муниципальном жилье по договору социального, служебного или коммерческого найма либо имеет в собственности жилое помещение, он обязан сдать недвижимость в пользу муниципалитета.

Обо всех тонкостях реализации сертификата сотрудники жилищного фонда подробно рассказывают участникам программы в момент выдачи документа. Также управление осуществляет информационное сопровождение в течение всего срока действия сертификата.