В этом году 9-классники не будут писать ОГЭ по предметам по выбору

У 9-классников будет возможно выбрать один предмет, по которым проводится государственная итоговая аттестация (ГИА) : физика, химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), обществознание, литература. ГИА планируется провести с 17 по 21 мая.

Ученик сможет выбрать любой необходимый предмет. Контрольная работа будет состоять из нескольких вариантов, которые будут составляться по спецификации контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ 2021 года.

Оценивать работы будут по пятибалльной шкале, а результаты войдут в региональные и федеральную информационные системы ГИА и приёма.