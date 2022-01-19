В этом году более 800 российских вузов будут принимать документы на поступление в онлайн-формате

– Так как число учебных заведений существенно возрастёт, необходимо обеспечить высокое качество работы сервиса. Абитуриентам должно быть предельно понятно, как получить услугу, — подчеркнул вице–премьер Дмитрий Чернышенко и поручил Министерству науки и высшего образования РФ не позднее мая 2022 года протестировать сервис, направить в вузы технические требования по организации работы и постоянно взаимодействовать с ними.

Для того чтобы подать документы онлайн, необходимо зарегистрироваться на портале, затем заполнить заявление о приёме на обучение, прикрепив к нему необходимые документы — сканы или фото свидетельств, подтверждающих индивидуальные достижения, которые учитываются при поступлении.

При заполнении заявления нужно указать предметы, экзамены по которым абитуриент собирается сдавать или сдавал в прошлые годы. Если на момент подачи заявления окончательные результаты ЕГЭ–2021 ещё не известны, то они будут переданы в вуз автоматически после публикования.