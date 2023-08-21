В этом году День шахтёра отметят с размахом

В Центральном районе в преддверии праздника с завтрашнего дня, 22 августа, стартует фестиваль «Город бесконечно вдохновения». Основными площадками фестиваля станут: проспект Ленинский, 28 и 40, Молодёжный центр и спортхолл «Айка». Закрытие фестиваля состоится 26 августа в 10.30 на Комсомольской площади.

Основной площадкой празднования станет Талнах. Праздник начнётся с турнира по мини-футболу, который состоится в 10.00 на стадионе «Солнышко». Далее в 12.00 здесь пройдут турниры по пляжному волейболу, стритболу, армрестлингу, а также соревнования «Весёлые старты» с участием команд спортивных школ Норильска. Для гостей мероприятий будет работать прокат роликов, на которых каждый сможет попробовать себя в полосе препятствий «Преодолей себя».

В 13.00 на стадионе состоится концертная программа с участием творческих коллективов Молодёжного центра.

В 12.00 талнахский филиал Музея Норильска приглашает любителей активного отдыха на пешую прогулку по экотропе (смотровая площадка в районе ул. Енисейской, 5а). В самом здании музея с 13.00 до 18.00 пройдёт День открытых дверей для жителей и гостей Большого Норильска. В 13.00, 14.00 и 15.00 от здания администрации района (ул. Диксона, 10) стартуют традиционные автобусные экскурсии по памятным местам Талнаха.

В 13.00 на ул. Спортивной откроется выставка производственной техники «Парад-авто». На ней будет представлена различная техника: от пожарно-насосных станций до тягачей и самоходных установок.

С 13.30 на площади Горняков гости праздника смогут принять участие в различных интроспективных мероприятиях, в том числе в познавательно-игровой программе «Знатоки шахтёрского края».

Фотосалон «Северный колорит» от КДЦ им. Высоцкого приглашает всех желающих примерить стилизованные костюмы народов Севера и сделать памятные фотоснимки.

Также на площади развернётся выставка уникальных минералов, на которой можно будет проверить свои знания в горно-рудной профессии, приняв участие в викторине «Профессия моя – горняк!» и квест-игре «Угадай минерал» от талнахского филиала Музея Норильска.

Молодёжный центр подготовил для юных гостей праздничного мероприятия активные игры на свежем воздухе. Дети и их родители смогут принять участие в детском интерактиве «Норильск юбилейный» от Талнахской городской библиотеки. А Центр внешкольной работы приглашает принять участие в шахматном турнире.

В 15.00 гостей и жителей рудной столицы ждёт праздничная программа «Даёшь праздник на-гора!» с участием творческих коллективов Дворца культуры Норильска.

Главным музыкальным подарком для гостей и жителей района станет концерт певицы Полины Гагариной, который состоится с 16.00 до 17.00.

Завершит череду праздничных мероприятий молодёжная дискотека от DJ NoA (17.00-18.00).