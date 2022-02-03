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В этом году для клиентов службы занятости увеличат размер финансовой помощи на открытие своего дела

В этом году для клиентов службы занятости увеличат размер финансовой помощи на открытие своего дела

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В этом году для клиентов службы занятости увеличат размер финансовой помощи на открытие своего дела

Размер единовременной финансовой помощи - от 199 555,20 до 276,3 тысячи рублей для разных территорий края.

В этом году для клиентов службы занятости увеличат размер финансовой помощи на открытие своего дела

Напомним, что жители Красноярья, желающие стать предпринимателями, могут пройти в службе занятости тест на выявление способностей к открытию собственного дела, для них проведут консультацию по вопросам ведения бизнеса, а также окажут финансовую поддержку. Кроме того, можно пройти обучение основам предпринимательства.

В прошлом году свои бизнес-идеи осуществили 516 жителей региона. Средства на финансовую поддержку будущих предпринимателей выделяются из регионального бюджета.

Подробнее об услуге можно узнать на интерактивном портале или в Центре занятости населения.

Фото из открытых источников
3 февраля в 13:41 230
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