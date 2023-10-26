В этом году на комплектование библиотек Таймыра выделено более 2,5 млн рублей

Планируется, что такая значительная сумма на комплектование библиотек будет выделяться на период 2024-2026 годов. Сегодня на средства краевой субсидии для сельских библиотек приобретены электронные документы, книги, детские развивающие и логические игры в количестве более 4000 экземпляров.

Ежегодно, начиная с 2007 года, в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» министерством культуры края выделяются средства на комплектование 26 библиотек поселений муниципального района. Объём субсидии из краевого бюджета составлял более 300 тысяч рублей. Кроме того, ежегодно из федерального бюджета на комплектование библиотек предоставляется субсидия объёмом от 200 до 300 тысяч рублей.