В этом году на Таймыре из аварийного жилья расселят более 400 человек

До 2025 года из посёлков Тухард, Носок, Караул, Воронцово, Хатанга, деревни Потапово расселят больше 400 человек, которые сейчас проживают в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Будет ликвидировано 5,2 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Для переселения людей будут построены два многоквартирных дома в селе Караул, три дома в селе Воронцово и 16 домов в посёлке Носок. На эти цели в консолидированном бюджете предусмотрено 750 млн рублей.

«Программа по переселению из аварийного жилья действует с 2019 года, уже расселено восемь тысяч человек. До 2025 года в новые дома переедут ещё около 11 тысяч человек. Планируем, что программа завершится на год раньше, в 2024 году. После этого начнётся реализация следующей», — отметила Татьяна Василовская, первый заместитель министра строительства края.