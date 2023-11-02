В этом году «Ночь искусств» посвящена Дню народного единства

Первым участие в акции примет Таймырский краеведческий музей, который приглашает северян на мероприятие «Под одним небом». В субботу, 4 ноября, с 10.00 до 23.00 жители и гости Дудинки смогут пройти краевой онлайн-квиз «Народы России – дружная семья!», который будет размещён на официальном сайте музея. Участникам предстоит ответить на вопросы, связанные с историей праздника, культурой, традициями и бытом народов, проживающих на территории нашей страны. Три победителя квиза получат грамоты и подарки от учреждения.

Кроме того, все желающие с 13.00 до 21.00 смогут посетить выставку «Народ Хакасии, рождённый степным ветром» и с 17.00 виртуальный концерт в исполнении симфонического оркестра Московской филармонии. С 18.00 в креативном пространстве музея начнётся показ мультимедийных выставок «Ожившие полотна Бориса Молчанова», «Нганасаны. Путешествие в прошлое», «Ожившие сюжеты. Дудинка XX век». В это же время в рамках акции «Ночь искусств - 2023» соотечественники, проживающие в Таиланде и Голландии, в дистанционном формате примут участие в межкультурной программе «Россия – Нидерланды, Россия - Таиланд». Также гостям мероприятия предлагают принять участие в творческих мастер-классах, квестах и экскурсиях на площадках музея.

В 15.00 в городском Доме культуры состоится концерт «Народный дух силён единством!».

С 20.00 в Таймырском Доме народного творчества стартует насыщенная программа, включающая гостевание в чумах, обрядовую программу, творческие мастер-классы и угощение тундровым чаем. Кроме того, северяне смогут посетить экскурсию, посмотреть фильм «Микрокосмос» в мобильном планетарии, принять участие в мастер-классе по светотеневому рисунку в фотопортрете «Этнический этюд», а также посмотреть выставку работ красноярского художника-графика Игоря Башмакова «С верой в душе и мужеством в сердце», посвящённую воинам специальной военной операции.