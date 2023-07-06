В этом году Норильск отметит своё 70-летие

В преддверии праздника пройдёт традиционная церемония чествования выдающихся горожан, а также сотрудников компании «Норникель». Кроме того, в честь предстоящего Дня металлурга депутаты и сотрудники городской администрации возложат цветы к памятнику металлургам на Гвардейской площади. Этим жестом они выражают огромное уважение и благодарность флагманской профессии нашего города.

15 июля (суббота) основная часть праздника стартует сразу на нескольких площадках Центрального района, Талнаха и Кайеркана. Первой станет стадион «Заполярник». Здесь в 9.00 компания «Норникель» проведёт традиционный ежегодный забег. Творческие коллективы Дворца культуры порадуют горожан своими яркими выступлениями. А в 19.00 перед норильчанами выступит Гарик Сукачёв.

На Театральной площади с 14.00 будет открыта детская площадка «Время больших чудес». На Ленинском проспекте развернётся выставка техники. В кинокомплексе «Родина» пройдёт кинофестиваль «Норильск в кадре». А на Комсомольской площади горожан ждёт множество развлекательных интерактивов.

В Талнахе в это время на стадионе «Солнышко» в рамках чемпионата города Норильска по футболу лучшие команды сразятся за победу.

В Кайеркане также развернутся праздничные гулянья. С 13.00 и до 18.30 жителей района ждут конкурсы, песни, танцы и тёплые поздравления. А гвоздём праздника станет выступление SHAMAN (14.30).

16 июля (воскресенье) праздник продолжится. В кинотеатре «Родина» пройдёт второй день кинофестиваля. На Театральной площади для юных норильчат развернётся детская площадка с цирковыми представлениями. А также здесь в 16.00 стартует акция по установлению рекорда России «Самое большое мороженое в России». На Комсомольской площади с главной сцены города норильчан поздравят творческие коллективы из Красноярска, Минусинска и Москвы. А в 18.00 перед горожанами выступит SHAMAN.

В Талнахе в этот день жителей района приглашают на уличные гулянья «Горжусь тобой, Норильск!». В 14.30 горожан с Днём города, Днём металлурга и Днём компании поздравит SHAMAN. Далее эстафету празднования примут рок-группы Fancy Friend (Санкт-Петербург) и MonoLiza (Москва). И красивой финальной точкой праздника станет выступление приглашённых творческих коллективов из Красноярска и Минусинска.