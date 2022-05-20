В этом году Норильск вступает в активную фазу реализации комплексного плана развития города

В совещании приняли участие глава Норильска Дмитрий Карасев, старший вице-президент «Норникеля» – руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин и руководители профильных министерств.

В декабре прошлого года правительством РФ был утверждён комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года. В его рамках планируется строительство нового и обновление существующего жилищного фонда, возведение социальных объектов, модернизация коммунальной инфраструктуры и благоустройство северной столицы края. Общий объём финансирования составит более 120 млрд рублей. Глава Норильска рассказал, что в рамках реновации города уже проводится демонтаж аварийных домов, готовятся строительные площадки в Центральном районе, Оганере и Талнахе, началось проектирование объектов, продолжается заключение контрактов с подрядчиками, по плану проходит переселение граждан в районы с благоприятными природными условиями, а также благоустройство общественных пространств. При строительстве в Оганере будет применяться механизм комплексного развития территории, при котором возводятся сразу три дома, детский сад и школа.

Кроме того, Норильск стал пилотной площадкой для применения уникальных технологий по термостабилизации грунтов под жилыми домами, в этом году они будут применены на трёх объектах. Продолжается капитальный ремонт участков городских коллекторов, что особенно важно с учётом значительного износа коммунальной инфраструктуры. К августу завершится капитальный ремонт здания Центра социального обслуживания. В Талнахе планируется построить поликлинику на 1000 посещений в смену. Земельный участок определен, ведётся проектирование. В конце прошлого года открылось пожарное депо, готовится техническое задание и ведутся проектно-изыскательские работы для строительства глубоководного водозабора со сроком ввода в 2027 году. «Большая часть мероприятий финансируется за счет компании «Норникель», поэтому мы понимаем свою ответственность и создали отдельные службы для координации работы. Особое внимание уделяем логистике из-за колоссального объёма грузов, которые нужно завезти в навигацию, а также вопросам размещения строителей», – отметил Николай Уткин.

Юрий Лапшин отметил, что текущий год станет первым полноценным годом реализации комплексного плана. «Вместе нам ещё многое нужно преодолеть, чтобы запустить масштабный строительный процесс в Норильске, но в целом все необходимые для этого условия уже созданы, объекты обеспечены контрактами и подрядчиками, поэтому реновация города переходит в активную стадию», – подчеркнул Юрий Лапшин.

Также председатель правительства края обсудил с главой Норильска вопросы устойчивости бюджетной системы города и прогноз по доходам и расходам бюджета в 2022 году с учётом текущей экономической ситуации и необходимости выполнения мероприятий по развитию города. Как отметил Дмитрий Карасев, более 70% капитальных расходов этого года уже законтрактованы, что позволит выполнить запланированную работу в срок.