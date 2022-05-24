В этом году норильское управление образования отправит в оздоровительные лагеря около тысячи детей

Заявочная кампания на летний отдых проходит в два этапа. В рамках первого принимались заявления на отдых в летних лагерях на базе образовательных учреждений города, которые начнут свою работу с 1 июня. В этом году организованы две смены по 21 дню. В управлении отметили, что пришкольные лагеря откроют двери для 1270 детей. Ещё 120 человек будут посещать военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера», который в этом году примет и девушек.

А вчера стартовал второй этап заявочной кампании — приём заявлений на выездной отдых.

«В этом году продолжительность смены в летних лагерях будет сокращена с 42 до 21 дня, однако отдых для детей, организованный по линии управления образования, будет полностью бесплатным, — поделился хорошей новостью с журналистами Андрей Колин. — Это стало возможным благодаря средствам, которые были выделены из федерального и регионального бюджетов на реализацию федеральной программы «Дети Арктики». В её рамках 300 учащихся 5-8-х классов отправятся к месту отдыха бесплатно. А для учеников 1-4-х и 9-10-х классов условия были изменены за счёт средств местного бюджета».

Ребята поедут отдыхать в Анапу и Минеральные Воды. Но сроки их отправки немного сдвинулись в связи с тем, что воздушное пространство над Анапой и Краснодаром временно закрыто. Межведомственная группа городской администрации составила оптимальный маршрут до мест отдыха и организовала пункты питания, соответствующие СанПиН.

В Анапе юные норильчане будут отдыхать в две смены, первая заедет 8 июля. Всего черноморский берег посетят 320 детей. На лечебно-профилактический отдых в Кавказские Минеральные Воды отправится 221 ребёнок.

«Финансы позволяют организовать нам ещё одну смену в конце августа — начале сентября. Директора школ предупреждены, что для таких учащихся необходимо будет создать условия для выезда. Это поощрительная смена для тех ребят, которые принимают активное участие в жизни города и школы (юнармейцы, спортсмены). Отдых будет организован в Анапе, но сроки пока не определены. В третий заезд попадут порядка 200 детей», — добавил начальник управления образования.

Также в Анапу отправятся 120 юных спортсменов. Но для них условия остаются прежними — родители берут на себя расходы по оплате проезда и части путёвки. Смена дня них будет длиться 42 дня. Связано это с тем, что ребята едут не отдыхать, а на спортивные сборы. Для них будет организован особый режим: тренировки, усиленное питание и всё, что необходимо для развития и укрепления спортивных навыков.

Ещё 120 спортсменов на 50 дней отправятся в лагерь в Красноярском крае. Там же в течение 42 дней будут отдыхать 25 воспитанников Станции детского и юношеского туризма.

«Второй этап заявочной кампании стартовал вчера. Специалисты принимали заявления с обеда и до последнего посетителя. Всего было подано порядка 720 заявок. Это уже с избытком. Поэтому мы начали формировать резервные списки. Ведь сроки выезда назначены на июль–август, и до этого времени у родителей и детей могут поменяться планы», — пояснил Андрей Колин.

В завершение он добавил, что в Норильске продолжается приём школьников старше 14 лет в трудовые отряды школьников. В этом году доступно 780 мест. Желающие могут обратиться к социальным педагогам, вожатым в школах либо к специалистам управления образования по адресу: ул. Кирова, 29.