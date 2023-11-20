В этом году «Норникель» подарит детям своих сотрудников частичку космоса

Традиционные праздничные наборы уже поступили на склады. Подробнее об их наполнении рассказала главный специалист отдела по работе с целевыми группами персонала управления корпоративных программ Заполярного филиала Анастасия Шутина:

«В этом году новогодние подарки связаны с темой космоса. Детская библиотека у ребят пополнится изданием «Космос. Тайны нашей Вселенной». На страницах этой книги маленькие норильчане найдут ответы на вопросы: «Из чего состоит космос», «Как зародилась наша Вселенная», «Как стать космонавтом», «Как устроен космический корабль», «Есть ли жизнь на других планетах», узнают о строении Солнечной системы и многом другом.

Также в комплект входят дорожная подушка-подголовник, корпоративная новогодняя открытка и конфеты в ассортименте от ведущих кондитерских фабрик страны весом в 700 граммов. Всё это упаковано во вместительный рюкзак со светоотражающими элементами.