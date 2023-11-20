МАУ ИЦ «Норильские новости»

В этом году «Норникель» подарит детям своих сотрудников частичку космоса

В этом году «Норникель» подарит детям своих сотрудников частичку космоса

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В этом году «Норникель» подарит детям своих сотрудников частичку космоса

До середины декабря 35 000 новогодних подарков уже порадуют своих адресатов от одного года до 14 лет из Норильска и Дудинки. Помимо этого, около 2000 наборов дополнительно будут переданы в рамках благотворительности в организации и образовательные учреждения для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В этом году «Норникель» подарит детям своих сотрудников частичку космосаВ этом году «Норникель» подарит детям своих сотрудников частичку космосаВ этом году «Норникель» подарит детям своих сотрудников частичку космоса

Традиционные праздничные наборы уже поступили на склады. Подробнее об их наполнении рассказала главный специалист отдела по работе с целевыми группами персонала управления корпоративных программ Заполярного филиала Анастасия Шутина:

«В этом году новогодние подарки связаны с темой космоса. Детская библиотека у ребят пополнится изданием «Космос. Тайны нашей Вселенной». На страницах этой книги маленькие норильчане найдут ответы на вопросы: «Из чего состоит космос», «Как зародилась наша Вселенная», «Как стать космонавтом», «Как устроен космический корабль», «Есть ли жизнь на других планетах», узнают о строении Солнечной системы и многом другом.

Также в комплект входят дорожная подушка-подголовник, корпоративная новогодняя открытка и конфеты в ассортименте от ведущих кондитерских фабрик страны весом в 700 граммов. Всё это упаковано во вместительный рюкзак со светоотражающими элементами.

Текст Надежда Петрова
Фото Витас Бенета
20 ноября в 16:48 840
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