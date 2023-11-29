В этом году новогодний городок в Кайеркане переместится к Молодёжному центру

Сейчас подрядчик приступил к установке 12–метровой ёлки, монтажу светового оборудования и гирлянд. Неподалёку уже красуются две горки: металлическая и деревянная. В скором времени появятся ограждения и сцена из снежного массива.

- В этом году у нас будет 14 подсвеченных ледовых композиций, в том числе фигуры Деда Мороза и Снегурочки, надпись «С Новым годом!», символ Кайеркана — Сова и трон, который станет отличной фотозоной. Будет очень красиво, — отметил Сергей Петров.

Официально городок откроют 16 декабря в 16.00, а через два часа с набережной ручья Кайерканского запустят праздничный салют.