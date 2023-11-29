В этом году новогодний городок в Кайеркане переместится к Молодёжному центру
В этом году новогодний городок в Кайеркане переместится к Молодёжному центру
Как пояснил начальник Кайерканского территориального управления Сергей Петров, место для праздничных гуляний решили перенести с улицы Шахтёрской, 10, в связи с тем, что гостинка, расположенная в непосредственной близости, признана аварийной. Работы на новом участке идут полным ходом. Городок будет открыт в срок.
Сейчас подрядчик приступил к установке 12–метровой ёлки, монтажу светового оборудования и гирлянд. Неподалёку уже красуются две горки: металлическая и деревянная. В скором времени появятся ограждения и сцена из снежного массива.
- В этом году у нас будет 14 подсвеченных ледовых композиций, в том числе фигуры Деда Мороза и Снегурочки, надпись «С Новым годом!», символ Кайеркана — Сова и трон, который станет отличной фотозоной. Будет очень красиво, — отметил Сергей Петров.
Официально городок откроют 16 декабря в 16.00, а через два часа с набережной ручья Кайерканского запустят праздничный салют.