В этом году первый этап диспансеризации прошли более 683 тысяч взрослых жителей края

Самыми распространёнными факторами риска для здоровья среди жителей Красноярского края являются нерациональное питание – более чем у 30% жителей, низкая физическая активность – у 25%, далее следуют избыточная масса тела, высокие холестерин и уровень сахара. У 742 жителей края выявлены злокачественные новообразования, болезни системы кровообращения впервые обнаружены у 12 247 жителей, сахарный диабет – у 1877 человек, заболевания органов дыхания – у 1411 жителей.

Записаться на диспансеризацию можно в регистратуре поликлиники, а также в кабинете или отделении профилактики, в центре здоровья своей медицинской организации, на приёме у участкового терапевта, фельдшера ФАПа. Диспансеризация проводится один раз в три года. Пройти медосмотр можно в течение того года, когда человеку исполнилось или исполнится 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. С 40 лет и далее диспансеризацию можно проходить ежегодно.

Первый этап обследования включает: индивидуальное профилактическое консультирование, скрининг на выявление злокачественных новообразований (ЗНО) шейки матки (у женщин).

С 40 лет – профилактический медосмотр, общий анализ крови, измерение внутриглазного давления, скрининг на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки (с 40 до 64 лет – раз в два года, с 65 до 75 лет – ежегодно), скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез (женщины до 75 лет), скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной железы (мужчины в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет), скрининг на выявление злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (в 45 лет).

Второй этап диспансеризации проводится для дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания.

Диспансеризация является важным направлением нацпроекта «Здравоохранение». В этом году медосмотры должны пройти более миллиона человек 18 лет и старше. Для удобства пациентов поликлиники работают также и по субботам.