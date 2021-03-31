В этом году приём детей в школу будет проходить по новым правилам

Первое новшество - изменение даты подачи заявлений. Раньше приём в школы начинался с 1 февраля, теперь приём заявлений будет стартовать 1 апреля. С этого дня к зачислению принимаются дети из семей, проживающих на территории, закреплённой за школой и те, кто имеет преимущество при зачислении. Заявления будут приниматься до 30 июня.

Если семья не проживает на закрепленном за школой участке, родители смогут подать заявление с 6 июля. Ребёнок будет зачислен в образовательное заведение при наличии в нём свободных мест. Приём в школах будет осуществляться до полной комплектации, но не позднее 5 сентября. Если школа переполнена, и первокласснику не хватило места, управление образования должно помочь родителям устроить ребёнка в другую школу. Вариант того, что ребёнок не попадет в первый класс ввиду ограниченности мест, - исключён. Право на образование гарантировано законом.

На сайтах школ будет опубликован бланк заявления для приёма в школу. Родители смогут его скачать, заполнить и принести готовый документ в школу лично либо отправить заказным письмом по почте с уведомлением о вручении, послать в электронной форме через e-mail школы или её сайт, а также воспользоваться функционалом региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

Для приёма ребенка в 1 класс необходимы следующие документы:

- заявление установленного образца, копия свидетельства о рождении ребенка;

- копия паспорта родителя;

- копия документа, подтверждающего факт регистрации ребёнка по месту жительства или пребывания.