В этом году Светлое Христово Воскресение приходится на 2 мая

Все желающие освятить пасхальные куличи и яйца могут прийти в Свято-Скорбященский собор в субботу после утренней литургии, в ночь с 1 на 2 мая, после торжественной Пасхальной службы, а также в воскресенье на протяжении всего дня.

А уже в понедельник в Норильск прибудет Благодатный огонь. Его встретят в кафедральном соборе, и в этот же день настоятели Талнахского и Кайерканского храмов отвезут его частицы в свои приходы, после чего огонь отправится в Дудинку. Во вторник он продолжит свой путь в Снежногорск, а 5 мая его ждут в Хатанге.