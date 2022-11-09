В этом году в call-центр по вопросам предоставления услуг ЖКХ поступило более 21 тысячи обращений

Напомним, что служба работает при министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ края. Чаще всего обращения связаны с вопросами начисления платы за услуги ЖКХ, качества их предоставления, передачи показаний приборов учёта и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Сотрудники готовы ответить на вопросы жителей по телефону 8-800-333-70-07 в рабочие дни с 9.00 до 20.00 (звонок по Красноярскому краю бесплатный), в городском формате +7(391) 273-03-00, а также через online-консультант и в рубрике «Вопрос-ответ» на сайте gkh24.ru.

«Работа call-центра крайне востребована среди жителей региона, - отметил Александр Ананьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ края. - В среднем в год сотрудники центра принимают более 25 тысяч звонков и обращений через сайт. Ни один вопрос не останется без компетентного ответа. Количество и темы поступающих с территорий обращений еженедельно отслеживаю лично. Такая обратная связь помогает держать руку на пульсе. Сотрудники центра постоянно проходят обучение, совершенствуют свои знания».