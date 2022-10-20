В этом году в Норильск пригласят больше врачей, чем планировалось

В настоящее время для отрасли здравоохранения на 2022 год предусмотрено 30 квот для приглашения врачей и 5 квот для приглашения среднего медперсонала. В связи с острой нехваткой медиков предлагается увеличить квоту на 24 специалиста, в том числе пригласить в норильские медучреждения на 23 врача больше, а также перераспределить одну квоту среднего медперсонала для Снежногорска на сумму единовременной материальной помощи один млн рублей в пользу увеличения количества квот с четырёх до шести для среднего медицинского персонала для города Норильска (без изменения объема финансирования). Напомним, размер подъёмных для врачей составляет два млн рублей из средств местного бюджета. Таким образом, потребуется дополнительное финансирование в размере 46 млн рублей. По дополнительным квотам планируется пригласить 12 врачей в КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1», восемь врачей в КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника № 1», двух врачей в КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница» и одного врача в КГБУЗ «Норильская станция скорой медицинской помощи».

В то же время две квоты, предусмотренные на спортивную отрасль, не будут освоены – привлечь специалистов этой области в 2022 году не получилось. В этой связи одну квоту с подъёмными в 500 тыс. рублей перераспределят на отрасль культуры и одну квоту с подъёмными в один млн рублей (для привлечения специалиста в посёлок Снежногорск) – на дополнительную квоту по отрасли здравоохранения.

Не удастся в текущем году привлечь и дефицитного специалиста в области культуры для Снежногорска. Предусмотренная квота с единовременной материальной помощью в один млн рублей также будет перераспределена на отрасль здравоохранения. Также в пользу медицины отойдёт одна из невостребованных квот для приглашения преподавателя в Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского.

Помимо этого, в муниципальную программу по приглашению специалистов предлагается внести изменение в части квот для студентов-практикантов краевого медуниверситета. Напомним, из местного бюджета им оплачиваются стипендия и проезд к месту прохождения практики и обратно. С учётом фактического использования для специалитета будет установлено 14 квот (ранее планировалось 20), для ординаторов – четыре квоты (ранее планировалось пять). Сэкономленные средства в размере около 750 тыс. рублей будут перераспределены на финансирование дополнительных квот по отрасли здравоохранения.

На эти же цели будут направлены сэкономленные средства, предусмотренные на компенсацию найма жилья приглашённым специалистам. Экономия по данному мероприятию с учётом фактических затрат составит порядка пяти млн рублей.

С учётом предлагаемых изменений общий объём финансирования муниципальной программы в области приглашения дефицитных специалистов составит почти 132 млн рублей, включая около 37,4 млн рублей дополнительного финансирования.

«Поскольку это наше первое заседание комиссии в новом составе, я хочу довести до коллег информацию о том, что администрацией города в плане привлечения дефицитных специалистов выполняется колоссальный объём работы. Это не просто рассмотрение документов от соискателей - с каждым из потенциальных работников проводится подробное онлайн-собеседование, собирается полная информация о нём. Решение вопроса дефицита медицинских кадров на территории у нас под постоянным контролем, при необходимости мы оперативно вносим в программу изменения, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование наших учреждений здравоохранения и повысить качество медобслуживания», - отметила председатель депутатской комиссии по социальной политике Лариса Непляхович.

Согласовав озвученные изменения, члены депутатской комиссии по социальной политике рекомендовали учесть их при корректировке бюджета Норильска на ближайшей сессии.

Отметим, что по состоянию на 15 сентября текущего года в учреждения здравоохранения Норильска требуется 263 медика по дефицитным специальностям. Прогноз уровня укомплектованности врачебными кадрами на 1 января 2023 года составляет 48,2%.