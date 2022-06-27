В этом году в Норильске 88 выпускников удостоены медалей за успехи в учёбе

11 классов учёбы, бесконечные домашние задания и волна экзаменов остались позади, впереди у выпускников поступление в вузы и очередной шаг во взрослую жизнь. На минувшей неделе лучших из них наградили медалями за успехи в учёбе. Торжественную церемонию посетили глава города Дмитрий Карасев и председатлеь городского совета Александр Пестряков.

«Помните, что именно от вас, от сегодняшних выпускников, зависит будущее нашей страны и нашего города. Задачи, которые стоят перед Норильском, требуют от нас привлечения высококвалифицированных кадров. Я сейчас говорю о медицинских работниках, педагогах, инженерах и многих-многих других специалистах. Потому я надеюсь, что ваша трудовая биография начнётся именно здесь, в Норильске», - обратился к 11-классникам градоначальник.

Отметим, что медаль за особые успехи в учёбе даёт преимущество при поступлении в вуз. Какое именно - решают сами учебные заведения, зачастую это бонус к ЕГЭ. Максимальная планка для медали — 10 дополнительных баллов. Но в условиях конкуренции каждый балл у абитуриентов на счету.

В этом году золотые медали выполнены в новом дизайне: с гербом на лицевой стороне, книгой с лучами и надписью «За особые успехи в учении» – на оборотной. Впервые на них появился товарный знак предприятия-изготовителя – московского монетного двора.