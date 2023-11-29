В этом году в Норильске капитально отремонтированы шесть участков коллекторного хозяйства

Вместе с тем под домом по адресу: Ленинский проспект, 47, проведена термостабилизация грунтов, отремонтированы сваи, ростверки, плиты перекрытий и установлены термометрические скважины.

«Привлечение бюджетного финансирования для капремонта коллекторов и термостабилизации грунтов под многоквартирными домами в Норильске помогает создавать условия для безопасного проживания горожан. Восстановление коммунальной инфраструктуры города позволяет предоставлять жителям коммунальные услуги надлежащего качества, а также снижать аварийность на сетях инженерно-технического обеспечения. Все работы выполняются по графику в соответствии с распоряжением Правительства РФ «Об утверждении комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования города Норильска», – сообщил заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Гаврилов.

Напомним, что с прошлого года в городе реализуется комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года. В 2022 году в рамках программы реновации были отремонтированы четыре участка коллекторного хозяйства общей протяжённостью 2,5 км. Термостабилизацию грунта провели под тремя домами.

В 2024 году планируется провести термостабилизацию грунтов под шестью многоквартирными домами, а также модернизацию ростверка на ул. Пионерской, 8. Также начнётся реконструкция двух коллекторов на ул. Лауреатов и Бауманской.