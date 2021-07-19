В этом году в Норильске состоятся сразу две заявочные кампании на участие в программе переселения

В Норильске реализуются сразу две программы переселения: в рамках Федерального закона № 125, а также краевого Закона № 11-5580 от 21 декабря 2010 года.

По краевому закону граждане могут приобрести жильё только в Красноярском крае. В данной программе принимают участие 11 районов Крайнего Севера Красноярского края. Как пояснила Татьяна Четверикова, заместитель начальника управления жилищного фонда, ещё ни один норильчанин не смог получить социальную выплату по этой программе, так как у них более поздние даты постановки на учёт - с 2009 года.

«На данный момент в обработке находятся заявления, которые были поданы в 2001-2002 годах. Потому пока у норильчан мало шансов попасть в краевые списки. Но это их не останавливает - около 200 заявлений на участие было подано в этом году», - добавила Татьяна Четверикова.

Но правила в этой программе намного лояльнее, чем в федеральной. Рассчитывать на социальную выплату могут:

- пенсионеры с трудовым северным стажем не менее 15 лет и проживающие в районах Крайнего Севера после выхода на пенсию;

- инвалиды I, II группы, проработавшие и (или) прожившие на Крайнем Севере не менее 15 лет;

- инвалиды с детства (без привязки к месту рождения, но прожившие не менее 15 лет в районах Крайнего Севера);

- ветераны боевых действий с трудовым северным стажем не менее 15 календарных лет.

Ежегодно правительство Красноярского края на финансирование данной программы выделяет 50 млн рублей, однако из резервов эта сумма каждый год увеличивается до 100 млн рублей. Но и этих средств на норильчан не хватает.

Вторая программа переселения - федеральная. На переселение в этом году заявления подала 2051 семья из семи тысяч семей, которые стоят на учёте.

Принять участие в данной программе могут:

- граждане, проживающие в районах Крайнего Севера с 1992 года;

- граждане с трудовым северным стажем не менее 15 лет (не распространяется на инвалидов и инвалидов с детства);

- граждане, у которых отсутствует жильё на материке, либо оно должно быть меньше учётной нормы;

- инвалиды I, II группы, которые получили инвалидность вследствие трудового увечья;

- инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера (если гражданин родился на материке, то у матери на момент рождения место жительства должно быть на Севере).

Размер социальной выплаты зависит от следующих факторов:

- состава семьи, количества её членов, планирующих выехать в другие районы;

- площади жилого помещения: 33 кв. м - на человека, на двух - 42 кв. м, на трёх и более - по 18 кв. м на каждого;

- цены на один квадратный метр, которую устанавливает Министерство строительства РФ (на второе полугодие 2021 года - 55 720 рублей);

- стажа работы по специальности в районах Крайнего Севера. Если гражданин отработал здесь и затем прожил на пенсии в общей сложности более 45 лет, то он получает 100% выплат, если от 30 до 35 лет - 95%, 25-30 лет - 90% и т. д. Каждые пять лет - минус 5%.

«Кроме того, существует повышающий коэффициент, который зависит от региона выезда. Если северяне выбирают Москву, Московскую область, Санкт-Петербург или Дальневосточный регион, то коэффициент равен 1,2%; если это Восточная Сибирь, Свердловская область - 1,15%, Западная Сибирь, Калининградская область - 1,1%, европейская часть России и Крым - 1%», - добавила Татьяна Четверикова.

Все заявления формируются управлением жилищного фонда в учётные дела и направляются в краевое министерство строительства, где и составляются краевые списки на получение социальной выплаты. Узнать о результатах участники программы на 2021 год могут после 1 сентября. Для этого можно обратиться лично в управление жилищного фонда по адресу: Ленинский проспект, 40, корпус 4, кабинеты 1, 2. Часы приема: понедельник 09.00 – 13.00 и 14.00 – 17.00, вторник, среда, четверг 14.00 – 17.00. Пятница – неприёмный день (работа с документами). Либо позвонить по телефону: 43-70-30 (вн. 1808, 1810, 1812, 1813, 1806).

В случае отказа на предоставление выплаты граждане могут оспорить решение министерства любым законным способом.

В первую очередь в основные списки попадают инвалиды, а также инвалиды с детства, строго по дате постановки, затем - пенсионеры. На переселение граждан в 2021 году выделено 943,2 млн рублей, которые рассчитаны на переселение около 390 семей из Норильска и Дудинки. А на 2022 год – 1 185 714, 3 тыс. рублей.