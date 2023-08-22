В этом году в первый класс пойдут около трёх тысяч юных норильчат

Что нового ждёт школьников в наступающем учебном году, рассказал начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин.

Так, с 1 сентября в 28 образовательных учреждениях Норильска вводится должность «советник директора по взаимодействию с молодёжными патриотическими организациями». По требованиям Министерства просвещения на данную должность может заступить человек с высшим или средним специальным педагогическим образованием. Кандидаты будут работать на полставки советником директора, остальные полставки будут числиться в Российском детско-юношеском центре, который будет курировать их деятельность на территории города.

В настоящий момент на должность советников представлены учителя, вожатые, старшие воспитатели, то есть те, кто может выполнять данную функцию.

Также в этом году будет внедрена новая образовательная программа, утверждённая Министерством просвещения. Ученики 10-11-х классов начнут изучать историю по новым учебникам.

«Большой акцент во всех образовательных учреждениях сделан на организацию досуговой среды для учащихся. Школы подошли к этому процессу по-разному: кто-то видоизменил рекреации, сделал литературные и шахматные клубы, кто-то приобрёл специальное оборудование, чтобы разнообразить активность учащихся не только в период перемен, но и после уроков. Основная задача организации досуга — чтобы дети меньше уделяли времени телефону, больше двигались и общались. Правильно организованная активная деятельность напрямую влияет на учебный процесс», — отметил Андрей Колин.

К новому учебному году школы укомплектованы педагогическим составом, однако по-прежнему ощущается дефицит кадров. Самыми востребованными остаются учителя по истории, русскому и иностранному языку, математике, физике, а также учителя начальных классов.

«У нас на территории работает муниципальная программа по приглашению специалистов. В этом году мы пригласили 19 педагогов, которые приезжают к нам из центральной части России и из Красноярска. В дальнейшем, надеемся, квота будет увеличена», — добавил начальник управления общего и дошкольного образования.

Всего учебный год 2023/2024 начнёт свыше 24 тысяч учеников, из них около трёх тысяч первоклассников, 2,2 тысячи 9-классников и 1,1 тысяча 11-классников.